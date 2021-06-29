Туалет в сердце Бердска: Всем горожанам разрешат справлять нужду в Академии Кофе и МясоRoob на площади Горького

Близится к завершению строительство здания нового кафе прямо в центре Бердска на площади Горького. Во второй половине лета ожидается долгожданное открытие. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», в этом красивом современном домике будут соседствовать два кафе — Академия Кофе и бургерная МясоRoob.
Многие бердчане знакомы с меню этих уже ставших известными и любимыми в Новосибирске кафе.
Самое главное — и в Академии Кофе и в бургерной МясоRoob есть туалет. Целых два туалета появится в центре Бердска на оживленной улице Ленина и не менее оживленной площади Горького.
Как объяснили сегодня, 29 июня, в кафе Академия Кофе, расположенном в Академгородке, на Морском проспекте, 2, в туалет в кафе пускают всех, совсем не обязательно что-то покупать.
- Компания придерживается такой политики, что для посещения туалета кофе покупать не обязательно,- сообщили сотрудники Академии Кофе.
В бургерной МясоRoob на Красном проспекте,17 и в Академгородке на Морском проспекте, 2 доступ в туалет абсолютно свободный тоже. Таким образом, бердчане ждут открытия кафе этих двух известных брендов с двойным нетерпением.