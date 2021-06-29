Мертвым нашли одного пропавшего из трех ребятишек на берегу реки в Приморье

Накануне, в городе Лесозаводск в Приморском крае произошло страшное. Там пропали три подростка - 8, 10 и 12 лет. Как позже выяснилось, все они братья – двое родных и один двоюродный. Воспитывались в благополучной семье.
Как выяснили правоохранители, вчера, 28 июня, дети утром поехали на речку на велосипедах купаться. Но домой они так и не вернулись. Их вещи нашли на берегу. А спустя некоторое время тело одного из братьев нашли в воде без насильственных признаков. Скорее всего, он утонул. Еще двоих мальчиков ищут. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».