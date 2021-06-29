Блуждающую грыжу пережил и начал спасать: Как кинезиолог Алексей Ненашев лечит остеохондроз и ставит на ноги людей в Бердске. Смотрите фото и видео

В современное время почти у каждого человека возникают боли в спине. Причин тому масса. Один из факторов боли в пояснице - род деятельности человека. Доказано, что при ведении преимущественно сидячего образа жизни, нагрузка на спину человека увеличивается примерно в 15 раз. Из-за чего же еще возникают боли и как их избежать? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" поговорил с кинезиологом Алексеем Ненашевым из Бердска.
Путь в кинезиологию
Кинезиология представляет собой анализ состояния пациента и определение органа или мышцы, ставшие причиной заболевания. Кинезиологию относят к нетрадиционной медицине, так как она дополняет медицину классическую. В данную сферу Алексей Ненашев пришел, когда у него самого обострились проблемы со спиной. Он почувствовал адскую боль в позвоночнике и его заклинило.
- В кинезиологию я пришел через свои болячки. Пять лет назад лет назад мне здорово заклинило спину. Вызвав "скорую" я очутился в стационаре Бердска. Надо сказать, что со мной провели все необходимые мероприятия и даже свыше того, но данный результат возымел лишь частичное действие. Делали и блокаду, и массажи, но проблема никуда не делась. В результате более глубокого исследования, мы выяснили, что у меня была блуждающая грыжа. Она находилась между 3 и 4 позвонком, а потом спустилась ниже - между 4 и 5 позвонком, пережав корешок фасеточного нерва. В результате у меня начались проблемы с ногой и т. д. Левая нога была в дисфункции. Началась уже частичная дистрофия и мне нужно было что-то с этим делать. Если происходит потеря какой-то конечности, то противоположная конечность начинает брать на себя нагрузку полностью либо частично. Из-за этого происходит изменение позвоночного столба, изменение таза. Может быть и ухудшение коры головного мозга. Пока я ждал по квоте очередь на операцию, я занимался изучением вопроса, как можно было бы помочь самому себе. Я понял, что традиционными методами я ничего не добьюсь. Нельзя же все время сидеть на обезболивающих и спазмолитиках! Я с 14 лет с медициной общаюсь достаточно плотно и имею представление о побочных действиях. Таблетками можно угробить желудок, пищевод, кишечник. Мы свое качество жизни ухудшаем этим в разы и сами себя ведем к неизбежному,- изрек Алексей.
Когда наступила очередь Алексея ехать на операцию, то возникли проблемы. Блуждающая грыжа, о которой говорили медики Ненашеву ранее, не обнаружили. Вслед за этим возникла другая проблема.
- Меня исследовали порядка 8 часов. Мнения специалистов изменились. Один говорил, что грыжа рассосалась, другой врач утверждал, что она куда-то влезла. Пришли к выводу, что все равно необходимо сделать инвазивное вмешательство в район позвоночника. Оно выполняется толстой иглой с двух сторон. Через проколы вводят два электрода и наживую отжигают. Когда я спросил у медиков почему без наркоза, выяснилось, что операцию можно сделать только без него. После этого нерв выпрямится, а мозг поймет, что боли нет и можно восстанавливаться. Когда мне процедуру провели, я почувствовал облегчение. Пока "сидел" на медикаментах все было здорово. Однако из-за нарушения целостного нервного окончания появились мышечные зоны, которые не слышали касания. Произошло так называемое "онемение". С этим надо было что-то делать. Прокачка не помогала. Я начал искать нетрадиционные методы воздействия. Иголки не помогли. Мне пришлось самостоятельно работать с каждой мышцой по отдельности. Делал я это руками. Было неприятно и некомфортно. Из-за нагрузки только на одну ногу, объем бедра левой ноги по сравнению с правой, был с разницей в 5 см. С учетом того, что я - левша и мышца левой ноги у меня всегда была больше где-то примерно на 1 см. Кроме того, у меня изменилось положение таза. Он у меня съехал вправо. По-тихоньку, по-маленьку начал работать над собой. На первой мышце понял, что результат есть. После, я так продолжал и дальше до полного восстановления,- заявил Алексей Ненашев.
О пациентах
До медицины Алексей возглавлял охрану крупного предприятия Бердска. У мужчины два образования - техническое и педагогическое. Ненашеву повезло, что при учебе на врача у него появилась возможность практики. Сейчас благодарных пациентов насчитывается порядка 15-20 человек.
- Контингент разный. Я начинал с простейшего - со своих близких. Посмотрел, что да как. В результате пары проведенных сеансов со мной, они пришла к умозаключению, что метод работает,- произнес кинезиолог.
Как стало известно, к пациентам Алексей Ненашев выезжает. Но есть и исключения, когда сеанс массажа специалист может провести в оборудованном кабинете у себя дома.
- Да, бывает крайне редкий случай, когда я принимаю у себя дома. У меня есть отдельная комната на 2 этаже и я работаю там. В основном выезжаю к клиенту на дом. Во время первого сеанса я работаю 1 час 40 минут. Период между первым и следующим сеансом идет от 5 до 10 дней, так как организму нужно привыкнуть к старому состоянию. Мы организм возвращаем на старые рельсы, и пытаемся заново запустить механизм восстановления,- отметил Алексей.
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Стоимость
Стоимость выезда специалиста для сеанса по Бердску составляет 1500 рублей. Выезд в Академгородок - 2000 рублей. Как признается Ненашев, мышцы нужно беречь смолоду. С возрастом проблема может только обостриться.
Причина остеохондроза и лечение
Как выяснилось, заболевание под названием "остеохондроз" довольно распространено, как среди людей пожилого возраста, так и среди молодых. Одна из пациенток Алексея для оказания ей помощи прилетала даже из Москвы.
- Все, что касается остеохондроза - это изменение диска. Это изменение положения позвонка. Идет касание нервного окончания. Мы получаем болевые ощущения. Организм направляет все силы для того, чтобы боль убрать. Когда идем к доктору, то он выписывает противовоспалительные, расслабляющие и обезболивающие таблетки. Схема нормальная, может быть она и правильная, но она стандартная. Каждый человек индивидуален. Может что-то с помощью медикаментозного лечения у врача пойти не так. Вместе с пациентом мы разбираемся, почему результат не достигнут и помогаем определить места боли. Таблетки могут не принести должного результата и ты хоть закапайся, хоть запейся ими. Боль будет до тех пор, пока позвоночник на место не встанет. Вот поэтому мы и работаем с этим отделом,- резюмировал кинезиолог.
Если у вас еще остались вопросы к Алексею Ненашеву или Вы желаете записаться к нему на прием, то звоните по телефону: 89833024364