Как использовать скошенную траву для мульчирования?

У многих огородников и счастливых обладателей дачных участков есть газон. Понятно, что его регулярно стригут, сохраняя красивый зеленый ковер из травы в зоне отдыха. Но мало кто знает, что скошенную газонную траву можно использоваться для мульчирования почвы на огороде.
Именно скошенная газонная трава хорошо подходит для этого вида агротехнических работ. Потому что газонная трава стрижется регулярно и она не дает семян, которые могут распространиться по всему огороду.
Если трава дано не стриглась и выбросила семена, то для мульчирования она не подойдет. Ее можно только отправить на компост.
Мульчирование стриженной травой дает те же преимущества, что и другие виды мульчирования - она задерживает испарение влаги с земли и существенно усложняет жизнь и распространение по участку улиток и слизней.
Не стоит применять для мульчирования и траву с признаками заболевания по той понятной причине, что эти заболевания могут перекинуться на те культуры, которые вы выращиваете на огороде.
Траву можно добавлять в свежем виде, раскладывая ее по грядкам, в перегнившем - с компостной кучи, либо в сухом. Для этого ее предварительно раскладывают в солнечном месте и просушивают. Просушенную резаную траву можно хранить о следующего года в тканевых или проветриваемых мешках в проветриваемом же помещении.
Преимуществами мульчирования свежей травой является большое содержание в ней азота. И тем, растениям, которым азот нужен - она будет невероятно полезной. Но сухая трава содержит меньше азота и токсинов в своем составе, а потому чвляется универсальной мульчей.