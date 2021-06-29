Секрет для высокой урожайности томатов: Что нужно сделать в июле?
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29.06
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Секрет для высокой урожайности томатов: Что нужно сделать в июле?

5:20:186/29/2021Фото: pxhere
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Для того, чтобы урожай вас порадовал вкусом и своим количеством, необходимо соблюдать некоторые правила.

За помидорами нужен тщательный уход

Помидоры не относятся к очень прихотливой культуре, однако в родном месте произрастания они являются многолетней культурой, а потому при правильном и качественном уходе они способны давать очень хороший урожай.

Для того, чтобы урожай вас порадовал вкусом и своим количеством, необходимо соблюдать некоторые правила.

Для начала нужно усвоить, что без формирования рассады, а именно пасынкования, вы не получите крупного и обильного урожая. Обязательно нужно убирать боковые ростки на помидорах, чтобы они не отнимали силы и питательные вещества у основных завязей. Стоит также удалять нижние пожелтевшие листья и самые мясистые листья у основания кисти с завязью.

Чтобы растение могло получать больше питательных веществ из почвы, рассаду помидоров после высаживания в грунт или теплицу нужно окучивать, закрывая ствол как можно лучше.

Полив помидоров осуществляется 1-2 раза в неделю обильно - по 4-5 литров под каждый куст. Если идет дожди - поливы не нужны.

Не забывайте про опыление. Особенно если помидоры растут в теплице, куда ограничен доступ для летающих насекомых. Можно просто аккуратно встряхивать соцветия друг над другом.

В июле очень важно провести третью, последнюю подкормку. Помимо органики в нее должны входить суперфосфат, мочевина, сернокислый калий, известь и медный купорос. На ведро воды берется 1 кг коровяка, по 20 граммов суперфосфата и сернокислого калия, по 10 граммов мочевины и извести и 2 грамма медного купороса. Полученным раствором поливаем рассаду - по 1 литре на куст. Если кусты очень крупные или высокие - по 2 литра. Эта подкормка помогает в формировании урожая.

Осматривайте растения на наличие признаков заболеваний и своевременно снимайте созревающий урожай. Если вы не каждый день на участке - можно снимать урожай зеленым и отправлять его на дозревание.

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