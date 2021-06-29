В Москве начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе
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В Москве начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе

1:59:116/29/2021Фото: pixabay
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Средняя стоимость такого документа - 11 тысяч рублей.

Поддельные коды для кафе продают в Москве
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что в дарнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве. Средняя цена составляет 11 тысяч рублей. Напомним, с 28 июня посетить кафе или ресторан в Москве можно только с помощью цифрового кода, который показывает, что человек недавно переболел, вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.

- Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена документа в даркнете – 11 тысяч рублей, - сказал Волошин.

Также Волошин считает, что совсем скоро будут созданы специальные приложения, которые будут генерировать подобные коды. Но также будут появляться и приложения, способные выявлять подделки. Отметим, что сейчас за покупку и продажу поддельного сертификата можно получить до одного года колонии.

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