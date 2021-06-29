Нужна ли ревакцинация от коронавируса: Шокирующая новость от вирусолога «Вектора» Сергея Нетесова
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Нужна ли ревакцинация от коронавируса: Шокирующая новость от вирусолога «Вектора» Сергея Нетесова

4:07:256/29/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
0

"Клинические испытания третьей фазы вакцины Спутник V начались 9 сентября 2020 года. Год еще не прошел. Тогда как можно со всей определенностью говорить о необходимости ревакцинации?", - сказал ученый.

Пока говорить о ревакцинации нельзя - год с официальных испытаний еще не прошел
Пока говорить о ревакцинации нельзя - год с официальных испытаний еще не прошел
Сюжет: Третья волна коронавируса
В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса и рекорд смертей за сутки на 29 июня 2021

В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса и рекорд смертей за сутки на 29 июня 2021До рассвета занимают очередь в красной зоне поликлиники №1 Бердска: Пациент стоит много часов в двух очередях - к врачу и на тестЕщё 160 новости

- Ревакцинация будет и является неизбежной - не только вакцинация, но и ревакцинация - для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его, - заявил 21 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва столкнулась с пиком пандемии — за сутки заражается более 9 000 человек, и многие недоумевают: почему третья волна коронавируса началась тогда, когда уже есть вакцины и, по официальным данным, около 10% россиян привито, а часть — переболели. Разве не должен уже быть выработан коллективный иммунитет?

Тем не менее, многие чиновники в Москве настаивают на ревакцинации. Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил 23 июня, что ревакцинация в столице станет доступна буквально через несколько дней. В Новосибирской области о ревакцинации от COVID-19 речь еще не идет — но возможно, вскоре, вслед за Москвой, и в Новосибирске, и в Бердске будут повторно ставить вакцину. На вопрос, необходима ли ревакцинация от коронавируса, ответил бывший заместитель директора ГНЦ «Вектор»:

- Клинические испытания третьей фазы вакцины Спутник V начались 9 сентября 2020 года. Год еще не прошел. Тогда как можно со всей определенностью говорить о необходимости ревакцинации? Это либо безосновательное утверждение, либо нам почему-то не сообщают экспериментальных оснований для нее. Не прошло еще и года ни для одного человека, который официально был вакцинировал вакциной "Спутник V" в результате испытаний третьей фазы, поэтому судить о падении иммунитета только по одному показателю - падению уровня антител - нельзя. Академик Александр Гинцбург — ученый, вакцинолог, иммунолог — такого не сказал. Им сказано по сообщениям СМИ следующее: «Вместо модернизации вакцины под новые штаммы, ученый предложил пойти другим путем: если уровень антител упадет после вакцинации, то его можно будет вновь повысить препаратом «Спутник Лайт». Но это сказано со словом «если». А в реале это надо вначале тщательно проверить в ходе всё тех же клинических испытаний, выяснить какова доля заболевших среди вакцинированных по истечению полугода и года с момента возникновения полноценного иммунитета после прививки в сравнении с группой плацебо и опубликовать эти данные, - заявил Сергей Нетесов в ходе эксклюзивного интервью для редакции «Курьер. Среда. Бердск» 21 июня.

Как Китай наказал Украину за «неправильное» голосование в ООН
Самый сильный иммунитет у людей с этой группой крови
5 зодиаков, которым неведомо чувство любви
Люди под этим знаком Зодика самые мстительные
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
Власти КНР высказали все, что думают о будущем России
Названа возможная причина появления COVID-19
Привитым «Спутником V» понадобится вакцинация другим препаратом
вакцинациямнение экспертакоронавирусCOVID-19вирусологобязательная вакцинацияревакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы за ревакцинацию?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНужна ли ревакцинация от коронавируса: Шокирующая новость от вирусолога «Вектора» Сергея Нетесова
    4:07:25 6/29/2021
    Нужна ли ревакцинация от коронавируса: Шокирующая новость от вирусолога «Вектора» Сергея Нетесова
    Как России посмеялась над США, рассказал эксперт из Китая
    4:05:58 6/29/2021
    Как России посмеялась над США, рассказал эксперт из Китая
    В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса и рекорд смертей за сутки на 29 июня 2021
    4:00:14 6/29/2021
    В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса и рекорд смертей за сутки на 29 июня 2021
    Антитела после вакцинации: сколько держатся и может ли их вообще не быть?
    3:31:47 6/29/2021
    Антитела после вакцинации: сколько держатся и может ли их вообще не быть?
    К главному редактору и журналистам «Проекта» пришли с обысками из-за публикации расследования о главе МВД
    3:24:54 6/29/2021
    К главному редактору и журналистам «Проекта» пришли с обысками из-за публикации расследования о главе МВД
    В какие дни по лунному календарю следует убирать лук на хранение в 2021 году и как подготовить его к хранению
    3:20:04 6/29/2021
    В какие дни по лунному календарю следует убирать лук на хранение в 2021 году и как подготовить его к хранению
    Ходатайства правительства подготовлены: тысячи дольщиков в Новосибирской области смогут получить долгожданные квартиры
    3:15:41 6/29/2021
    Ходатайства правительства подготовлены: тысячи дольщиков в Новосибирской области смогут получить долгожданные квартиры
    В Подмосковье из-за шторма погиб 6-летний мальчик. Его убила ветка дерева
    2:58:16 6/29/2021
    В Подмосковье из-за шторма погиб 6-летний мальчик. Его убила ветка дерева
    В телебашню Останкино ударило 22 молнии во время супер грозы 28 июня 2021 в Москве
    2:36:55 6/29/2021
    В телебашню Останкино ударило 22 молнии во время супер грозы 28 июня 2021 в Москве
    Учителей и педагогов России обязали поставить прививку от коронавируса до 25 августа 2021. Иначе запретят работать
    2:26:38 6/29/2021
    Учителей и педагогов России обязали поставить прививку от коронавируса до 25 августа 2021. Иначе запретят работать