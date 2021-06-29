Нужна ли ревакцинация от коронавируса: Шокирующая новость от вирусолога «Вектора» Сергея Нетесова

- Ревакцинация будет и является неизбежной - не только вакцинация, но и ревакцинация - для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его, - заявил 21 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Москва столкнулась с пиком пандемии — за сутки заражается более 9 000 человек, и многие недоумевают: почему третья волна коронавируса началась тогда, когда уже есть вакцины и, по официальным данным, около 10% россиян привито, а часть — переболели. Разве не должен уже быть выработан коллективный иммунитет?
Тем не менее, многие чиновники в Москве настаивают на ревакцинации. Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил 23 июня, что ревакцинация в столице станет доступна буквально через несколько дней. В Новосибирской области о ревакцинации от COVID-19 речь еще не идет — но возможно, вскоре, вслед за Москвой, и в Новосибирске, и в Бердске будут повторно ставить вакцину. На вопрос, необходима ли ревакцинация от коронавируса, ответил бывший заместитель директора ГНЦ «Вектор»:
- Клинические испытания третьей фазы вакцины Спутник V начались 9 сентября 2020 года. Год еще не прошел. Тогда как можно со всей определенностью говорить о необходимости ревакцинации? Это либо безосновательное утверждение, либо нам почему-то не сообщают экспериментальных оснований для нее. Не прошло еще и года ни для одного человека, который официально был вакцинировал вакциной "Спутник V" в результате испытаний третьей фазы, поэтому судить о падении иммунитета только по одному показателю - падению уровня антител - нельзя. Академик Александр Гинцбург — ученый, вакцинолог, иммунолог — такого не сказал. Им сказано по сообщениям СМИ следующее: «Вместо модернизации вакцины под новые штаммы, ученый предложил пойти другим путем: если уровень антител упадет после вакцинации, то его можно будет вновь повысить препаратом «Спутник Лайт». Но это сказано со словом «если». А в реале это надо вначале тщательно проверить в ходе всё тех же клинических испытаний, выяснить какова доля заболевших среди вакцинированных по истечению полугода и года с момента возникновения полноценного иммунитета после прививки в сравнении с группой плацебо и опубликовать эти данные, - заявил Сергей Нетесов в ходе эксклюзивного интервью для редакции «Курьер. Среда. Бердск» 21 июня.