Учителей и педагогов России обязали поставить прививку от коронавируса до 25 августа 2021. Иначе запретят работать

Министерство образования и науки РФ выпустило новые рекомендации для подведомственных учреждениях. В них говорится о вакцинации. Так, в соответствии с требованиями региональных управлений Роспотребнадзора требуется вакцинировать сотрудников от коронавируса до 25 августа.
- Руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, следует обеспечить: в срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для обязательной вакцинации на территории определенного субъекта Российской Федерации, руководствуясь в том числе требованиями, установленными постановлениями главных врачей субъектов РФ, вакцинацию (ревакцинацию при необходимости) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников организаций, - говорится в документе.
Также нужно провести вакцинацию или ревакцинацию на территории организации. Отметим, что, сотрудников учреждений минобразования без прививки от коронавируса, медотвода и не болевших ковидом за последние шесть месяцев могут временно отстранить от работы.
- Руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, следует обеспечить: < …> в соответствии с законодательством РФ, постановлениями главных врачей субъектов РФ безопасность работников организаций во время пребывания на рабочих местах, в том числе предусмотрев возможность временного приостановления посещения работниками, не имеющими прививки против новой коронавирусной инфекции, не относящимися к лицам, имеющим противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции либо перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией за последние шесть месяцев, зданий на территории организации, - следует из документа.