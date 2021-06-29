В телебашню Останкино ударило 22 молнии во время супер грозы 28 июня 2021 в Москве
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В телебашню Останкино ударило 22 молнии во время супер грозы 28 июня 2021 в Москве

2:36:556/29/2021Фото: pixabay
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Несмотря на это, она работала в штатном режиме.

22 молнии приняла на себя Останкинская башня

В минувший понедельник, 28 июня, в Москве прошла сильная гроза и ливень. К счастью непогода не повлияла на трансляцию телеканалов с Останкинской телебашни. Отметим, что за все время стихии в башню попало 22 молнии. Всем посетителям и сотрудникам смотровых площадок пришлось выйти в фойе.

- За 1,5 часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии. 28 июня с 12:49 до 15:09 на Останкинской телебашне РТРС работала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе 5 км от телебашни идет гроза. В это время работники башни вывели всех посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молний, - рассказали в пресс-службе РТРС.

Отметим, что во все время грозы башня работала в штатном режиме, трансляция программ не прекращалась.

- Останкинская телебашня - главный громоотвод Москвы. Удары молнии не представляют опасности для строительных конструкций башни, так как башня имеет мощную систему молниезащиты. За год в районе башни бывает в среднем около 30 гроз, - отметили в РТРС.

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