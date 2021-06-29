В Подмосковье из-за шторма погиб 6-летний мальчик. Его убила ветка дерева
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В Подмосковье из-за шторма погиб 6-летний мальчик. Его убила ветка дерева

2:58:166/29/2021Фото: pixabay
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Он погиб на месте. В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося.

Дерево рухнуло на ребенка и убило его

В минувший понедельник на Москву обрушилась настоящая стихия. Дождь лил стеной, гремел гром, ветер буквально сносил с ног. К сожалению, не обошлось в этот день без жертв. В подмосковном Королеве на шестилетнего мальчика упала ветка от дерева. Он погиб на месте. В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося.

Отметим, что в этот день на столицу выпало 70% от месячной нормы осадков. За стеной дождя почти ничего не было видно. Затопило даже поземные парковки и метро, людям негде было спрятаться. Ураганный ветер сносил крыши, на улице Правды просто по стечению обстоятельств обошлось без пострадавших.

В Новокосине — на стройке ветром разбросало утеплитель. Водители резко останавливали машины, не понимая, что за обломки летят им под колеса. В Раменках — обрушился башенный кран.

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