Есть ли в Бердске проблемы с ПЦР тестами на коронавирус: Называем стоимость важного анализа
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Есть ли в Бердске проблемы с ПЦР тестами на коронавирус: Называем стоимость важного анализа

4:17:456/29/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Необходимо при сдаче мазка минимум 6 часов не есть, накануне нельзя чистить зубы, полоскать горло и промывать нос.

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В Бердске сдать тест на коронавирус можно платно. Как узнал сегодня, 29 июня, «Курьер. Среда. Бердск» дефицита тестов нет. Например, в медицинском центре VITA на улице Лелюха, 1а принимают мазок на ПЦР- исследование. Стоимость анализа - 1800 рублей. Вход для пациентов, сдающих анализ на коронавирус отдельный, анализ принимается по записи в 7-30 до 8 часов. Записаться не проблема — сегодня в 15 часов запись на завтра открыта. Необходимо при сдаче мазка минимум 6 часов не есть, накануне нельзя чистить зубы, полоскать горло и промывать нос.
Если нужно убедится в отсутствии вируса на 100%, то необходимо сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Анализ крови принимают с 8-30 до 10 часов, стоимость анализа крови на иммуноглобулин M 1010 рублей, комплексный анализ на иммуноглобулины M и G — 1800 рублей.
Время готовности теста — 48 часов.

В медицинском центре INVITRO запись на анализы ведется на сайте, здесь можно выбрать удобную дату и время. Запись ведется на ближайшие 14 дней, по записи принимают анализы в понедельник и среду.. Можно сдать анализ без записи по вторникам, четвергам и пятницам с 12 до 14 часов.

Стоимость ПЦР-исследования 1980 рублей. Два часа до сдачи анализа не рекомендуется есть. Стоимость анализа крови на иммуноглобулин M – 1100 рублей, иммуноглобулин G качественный – 1100 рублей, иммуноглобулин G количественный — 1440 рублей. Анализ крови можно сдать по понедельникам и средам с 7-30 до 11 часов, по вторникам, четвергам и пятницам с 7-30 до 14-30 часов.
До завтрашнего дня в медицинском центре INVITRO проходит акция, когда можно купить ПЦР-тест за 1580 рублей, самому собрать материал и принести в центр сдать. Экономия 400 рублей.

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