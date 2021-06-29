«Шлакоблоки на себе разбивала, могу по гвоздям пройтись»: мотоциклистка из Новосибирска рассказала о своем пути в экстремальный спорт
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«Шлакоблоки на себе разбивала, могу по гвоздям пройтись»: мотоциклистка из Новосибирска рассказала о своем пути в экстремальный спорт

4:49:316/29/2021,Алиса ЕршоваФото: Алисы Ершовой
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Год назад девушка начала учиться кататься на мотоцикле - это опасно, на счету есть аварии, но зато адреналин приятен.

23-летняя Алёна влюблена в экстрим - в мотоцикле ей нравится шум ветра в волосах
23-летняя Алёна влюблена в экстрим - в мотоцикле ей нравится шум ветра в волосах

Алёна - 23-летняя мотоциклистка из Новосибирска. Мотоцикл привлек ее поздно, а вот экстрим - очень рано. В свои годы она успела попробовать такое и научиться тому, от чего волосы встают дыбом: экстремальная йога, банджи-джампинг... Адреналин в жизни Алёны - фактически самоцель, и именно поэтому в 2020 году она решила научиться водить мотоцикл.

- Я вообще много чем экстремальным занимаюсь: с высоты прыгаю уже года с 2013 - это банджиджампинг, в народе тарзанка, с разных объектов. Я везде, где только можно получить адреналин - и вода, и пещеры, и высота. Экстремальную йогу пробовала: по гвоздям ходить, по стеклам. Могу прям по гвоздям пройтись. Там не только такое мы пробовали, мы дальше пошли: шлакоблоки на себе разбивали, машиной на себя наезжали, может, видели видео с индусами, где они такие длинные лампочки разбивали, вот и мы так же. В общем, попробовала всё, что можно, и мотоцикл одно из давних мечтаний, так сказать, - рассказывала девушка редакции «Курьер. Среда. Бердск».

Банджи-джампинг - экстремальный вид спорта, прыжок с большой высоты с канатом, который потом поднимает человека назад, так прыгают несколько раз. Полет вниз на 100 метров длится примерно 6 секунд, но это действительно очень страшно. Риски в таком виде спорта достаточно существенные - не выдержит карабин, порвется канат - ранее такое в спорте уже случалось.

- В Бердске с высоты я не прыгала, в Новосибирске - да, там объект есть, заброшенный госпиталь за площадью Калинина, потом прыгала с коммунального моста, а самый большой объект для банджи-джампинга в моем опыте - это Туимский провал, Хакассия, и в пещеры мы там же ходили. В Хакасии мы прыгали со скал в 120 метров. Прыгали с труб с заводских, широкие такие - там тоже порядка 100 метров. С разных объектов можно прыгать, но с заводских труб - нет, нельзя. Можно с какой-нибудь скалы, с мостов, со зданий заброшенных, с вышек, с заброшенных ЛЭПов, мы постоянно смотрим и ищем объекты, где можно прыгать. Автостопом до них катаемся, в общем, полный набор, - смеется Алёна.

В мотоциклах девушку также привлекает их экстремальность. В Бердск она приехала на день мотоциклиста, чтобы поддержать товарищей, пока что никаких трюков она не делает и не умеет. Для Алёны мотоцикл - основное средство передвижения в городе, хоть она и полностью понимает их опасность:
- Мне нравится мотоцикл тем, что нет ощущения ограниченности. У нас автомобилистов называют "коробочники", такой слэнг. Ощущение скорости, ветер в лицо - это вдохновляет. Понятно, что каждый раз это опасность, мотоциклистов мало кто замечает, каждый раз выезд это каждый раз... Надо понимать, на что идешь, когда покупаешь мотоцикл. В аварии часто попадаю, буквально пару дней назад упала, но не сильно, на песке поскользнулась. Для нас, мотоциклистов, песок это опасность, то есть сцепление с дорогой ухудшается, и соответственно падаешь. Это первый мой сезон пока что!

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