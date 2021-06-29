Как России посмеялась над США, рассказал эксперт из Китая

Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь отметил, что возможная дедолларизация России — это протест, насмешка и презрение к американской гегемонии. Свое мнение он высказал в интервью одной из китайской газет.
Также он считает, что это явление не несет никакого негатива для России. Статус рубля, как платежного средства в настоящее время стабилен. А объемы торговли России с США крайне малы. Ее основные торговые партнеры — Европейский союз и Китай. Дедолларизация явно пагубна только для Америки. Это ставит официальный Вашингтон в глупое положение перед их союзниками, что само по себе своего рода унижение для США, резюмирует эксперт.