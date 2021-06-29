QR-кодов для посещения кафе и ресторанов введут в Новосибирской области

В Новосибирской области разработали систему QR-кодов для посещения заведений общепита в "бесковидном" формате. Сегодня, 29 июня, власти обсудят вопрос целесообразности ее внедрения с бизнесменами.
- На оперативном штабе мы все эти вопросы в том числе обсуждали. Понятно, что многие регионы сейчас активно вводят эту систему. На самом деле, у нас в Новосибирской области в том числе во вторую волну уже было решение по введению QR-кодов, это в первую очередь касалось общепита и сфер развлечений, но потом у нас улучшилась обстановка, но эта система разработана, сейчас мы хотим это обсудить с бизнес-сообществом, - сказал министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров.
Внедрение системы планируется также обсудить с Министерством цифрового развития региона.
- Чтобы эту платформу внедрить, чтобы было удобно и оперативно, чтобы связать нашу цифровую систему с медицинской платформой, с "Госуслугами", если это потребуется. Такие программные решения уже есть, -отметил министр.