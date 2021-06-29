Какой метод со 100% вероятностью подтвердит диагноз коронавирусной инфекции, объяснил врач
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Какой метод со 100% вероятностью подтвердит диагноз коронавирусной инфекции, объяснил врач

4:37:426/29/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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"Бывает такое, что человек болеет коронавирусом, а ПЦР-тест отрицательный. Не попался вирус на мазок в носоглотке. Случается и такое - человек болеет, ПЦР положительный. Лечим неделю, ПЦР отрицательный", - рассказал главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Как точно подтвердить диагноз -коронавирусная инфекция
Сюжет: Третья волна коронавируса
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При симптомах ОРВИ и гриппа — высокой температуре, кашле, насморке, чтобы исключить на ранней стадии вероятность заболевания коронавирусом, нужно сдать ПЦР- тест. Это мазок из носоглотки. Перед сдачей мазка нельзя принимать пищу минимум 2 часа, а лучше 6 часов, нельзя чистить зубы, промывать нос и полоскать горло. О том, как точно определить, больны ли вы коронавирусом, «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 июня, поговорил с главным врачом ЦГБ Искитима Алексеем Кайгородовым.

- Бывает такое, что человек болеет коронавирусом, а ПЦР-тест отрицательный. Не попался вирус на мазок в носоглотке. Случается и такое - человек болеет, ПЦР положительный. Лечим неделю, ПЦР отрицательный. Через неделю берем анализ — тест положительный. В какой-то момент в носу вирус не выявляется. Не попадается на мазок. Когда есть сомнения, полезно сдавать, если есть клиника, а результат ПЦР-теста отрицательный, анализ на иммуноглобулины M и G. Если есть иммуноглобулин M и отрицательный ПЦР- тест, то ковидная инфекция есть, потому что иммуноглобулины M возникают всегда, когда есть заболевание, это антитела, которые появляются на 5-6 день после начала заболевания, - рассказал Алексей Алексеевич.

Таким образом, если вы хотите на 100% быть уверенным, что ваш диагноз правильный, сдайте ПЦР-тест и анализ крови на иммуноглобулин M. Нужно учитывать, что это будет верным на момент сдачи анализов. Заразиться инфекцией можно в любую минуту.
- Вакцинация спасает от тяжелого протекания коронавирусной инфекции. Даже если привитой человек заболевает, то болеет либо бессимптомно, либо в легкой форме. В стационаре у нас нет ни одного привитого человека, - подчеркнул главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов.

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