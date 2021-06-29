Почему в детсаду просят сдать денег на песок летом и влажные салфетки?
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29.06
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Почему в детсаду просят сдать денег на песок летом и влажные салфетки?

4:27:356/29/2021
0

Подскажите, что делать? Куда обращаться? И как у Вас сейчас обстоят дела в саду?

Детский сад и школа - место нужд
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Я хочу послушать опытных родителей. Такая ситуация, я вожу в детский садик двоих деток, в каждой группе постоянно просят на что-то сдать, сейчас к примеру летом, купите песка, краску, влажные салфетки. Что ещё придумают! В учебный период нужды группы - канцелярия, дни рождения и тд . Меня это уже так злит, что я иногда хочу пожаловаться на них. Подскажите, что делать? Куда обращаться? И как у Вас сейчас обстоят дела в саду?
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