Автомеханика Евгения Сапрунова из Бердска наградили медалью МЧС за спасение инвалида на пожаре
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Автомеханика Евгения Сапрунова из Бердска наградили медалью МЧС за спасение инвалида на пожаре

4:53:406/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мужчина не побоялся войти в горящую квартиру и вынести соседа-инвалида на руках.

Евгению Сапрунову 26 лет, он работает автомехаником на станции техобслуживания автомобилей в Бердске
Евгению Сапрунову 26 лет, он работает автомехаником на станции техобслуживания автомобилей в Бердске
Сегодня, 29 июня, в ГУ МЧС России по НСО наградили мужчину, который спас человека во время пожара в Бердске. Награду получил Евгений Сапрунов – именно он 25 октября прошлого года заметил, что на улице Гранитной в жилом доме горит квартира. Он не стал дожидаться пожарных и вошёл в задымленную квартиру, в которой находился его 56-летний сосед-инвалид. Он увидел мужчину на полу в коридоре и вынес его на руках на свежий воздух. Спасённый мужчина отделался незначительными ожогами руки.
- За проявленные решительность и смелость при спасении людей на пожаре медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» награжден Евгений Сапрунов, - сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
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