Мэр Собянин придумал новую поддержку общепита в Москве
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Мэр Собянин придумал новую поддержку общепита в Москве

5:23:446/29/2021Фото: Pixabay
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Для частных предприятий, которые более всего страдают от введения новых ограничений, выделят субсидии до миллиона рублей.

Владельцы ресторанов и кафе в столице будут поддержаны мэрией

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился поддержать бизнесменов, связанных с общественным питанием.

Глава города утвердил пакет мер для защиты предпринимателей, пострадавших от введения новых ограничений для посещения ресторанов и кафе. Бизнесмены получат отсрочку платежей за аренду помещений, их включат в список участников программы предоставления субсидий для малого и среднего бизнеса.

В Москве в кафе и рестораны с 28 июня можно зайти только тем, у кого есть сертификат о вакцинации, кто переболел коронавирусом в последние полгода или обладатель отрицательного теста ПЦР, у всех них должен быть QR-код, позволяющий войти в пункты общепита.

Для предпринимателей, арендующих помещения у города арендная плата за 3 квартал переносится на 31 декабря.
Выделяемые мэрией субсидии могут достигать миллиона рублей, деньги можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, оплату счетов за коммунальные услуги, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей), обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысяч рублей на сотрудника). Тем кто претендует на получение субсидии должны выполнять все требования санитарных властей, в том числе обязательную вакцинацию персонала.

Также для бизнесменов с годовой выручкой не более 2 миллиардов рублей в год предлагается воспользоваться льготным кредитами.

"Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит 6%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит 4%. Максимальный размер кредита — 500 миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки – 12 месяцев", — говорится в сообщении.

Данная программа будет работать до конца 2021 года.

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