Какое значение имеет погода при переносе коронавируса, стало известно
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29.06
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Какое значение имеет погода при переносе коронавируса, стало известно

5:06:366/29/2021Фото: pixabay
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Эксперт рассказал, что вне зависимости от температуры воздуха нужно соблюдать санитарные правила.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что погодные условия не имеют значения в передаче коронавируса воздушно-капельным путем.

Основной путь передачи коронавирусной инфекции - воздушно-капельный, при близком и достаточно продолжительном контакте между людьми. И при реализации такого пути погодные условия не имеют решающего значения", - сказал он.

Также он отметил, что основными мерами профилактики в любую погоду являются соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов с другими людьми, ношение масок в помещениях, транспорте и общественных местах, обработка и мытье рук.

- Таким образом, все зависит не от возможных капризов погоды, а от поведения людей. А лучшим способом специфической профилактики COVID-19 является вакцинация, - заключил он.

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