Какое значение имеет погода при переносе коронавируса, стало известно

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что погодные условия не имеют значения в передаче коронавируса воздушно-капельным путем.
Основной путь передачи коронавирусной инфекции - воздушно-капельный, при близком и достаточно продолжительном контакте между людьми. И при реализации такого пути погодные условия не имеют решающего значения", - сказал он.
Также он отметил, что основными мерами профилактики в любую погоду являются соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов с другими людьми, ношение масок в помещениях, транспорте и общественных местах, обработка и мытье рук.
- Таким образом, все зависит не от возможных капризов погоды, а от поведения людей. А лучшим способом специфической профилактики COVID-19 является вакцинация, - заключил он.