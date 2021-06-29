Ученые придумали средство для похудения, которое похоже на средневековое орудие пыток
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ученые придумали средство для похудения, которое похоже на средневековое орудие пыток

5:24:106/29/2021Фото: Университет Отаго и Великобритании
0

Оно не дает человеку раскрыть рот больше, чем на 0,2 сантиметра.

Устройство дает возможность питаться только жидкой пищей

Исследователи из Соединенного Королевства и Университета Отаго в Новой Зеландии разработали новый прибор, помогающий похудеть. Он выглядит как замок для рта, который не дает ему раскрыться больше чем на 0,2 сантиметра и тем самым, человек может есть только жидку пищу. В новом приспособлении используются специальные магниты.

- Исследователи разработали первое в мире устройство для похудения, чтобы помочь в борьбе с глобальной эпидемией ожирения: внутриротовое устройство, которое ограничивает человека жидкой диетой, - написал университет в воскресенье.

Первоначально оно было протестировано на семи здоровых женщинах с ожирением из Данидина в Новой Зеландии в течение двух недель. Из семи женщин, принявших участие в исследовании, они потеряли в среднем 14 фунтов (6,36 кг) - примерно 5,1% веса своего тела. Они также жаловались на периодический дискомфорт и отмечали, что «жизнь в целом была менее удовлетворительной». Один участник даже признался в «жульничестве», употребляя растопленный шоколад и газированные напитки.

Отметим, что некоторые исследователи отметили, что с этим устройством довольно трудно говорить. А в интернете некоторые пользователи отметили, что данный прибор похож на средневековое орудие пыток.

Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Группа крови, обладающая самым сильным иммунитетом
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
похудениеустройство для похудения. жидкая пища
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Применили бы такой аппарат?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскБлуждающую грыжу пережил и начал спасать: Как кинезиолог Алексей Ненашев лечит остеохондроз и ставит на ноги людей в Бердске. Смотрите фото и видео
    5:26:40 6/29/2021
    Блуждающую грыжу пережил и начал спасать: Как кинезиолог Алексей Ненашев лечит остеохондроз и ставит на ноги людей в Бердске. Смотрите фото и видео
    Ученые придумали средство для похудения, которое похоже на средневековое орудие пыток
    5:24:10 6/29/2021
    Ученые придумали средство для похудения, которое похоже на средневековое орудие пыток
    Мэр Собянин придумал новую поддержку общепита в Москве
    5:23:44 6/29/2021
    Мэр Собянин придумал новую поддержку общепита в Москве
    Секрет для высокой урожайности томатов: Что нужно сделать в июле?
    5:20:18 6/29/2021
    Секрет для высокой урожайности томатов: Что нужно сделать в июле?
    Какое значение имеет погода при переносе коронавируса, стало известно
    5:06:36 6/29/2021
    Какое значение имеет погода при переносе коронавируса, стало известно
    БердскАвтомеханика Евгения Сапрунова из Бердска наградили медалью МЧС за спасение инвалида на пожаре
    4:53:40 6/29/2021
    Автомеханика Евгения Сапрунова из Бердска наградили медалью МЧС за спасение инвалида на пожаре
    Бердск«Шлакоблоки на себе разбивала, могу по гвоздям пройтись»: мотоциклистка из Новосибирска рассказала о своем пути в экстремальный спорт
    4:49:31 6/29/2021
    «Шлакоблоки на себе разбивала, могу по гвоздям пройтись»: мотоциклистка из Новосибирска рассказала о своем пути в экстремальный спорт
    Пассажирский автобус врезался в грузовик под Новосибирском
    4:39:25 6/29/2021
    Пассажирский автобус врезался в грузовик под Новосибирском
    БердскКакой метод со 100% вероятностью подтвердит диагноз коронавирусной инфекции, объяснил врач
    4:37:42 6/29/2021
    Какой метод со 100% вероятностью подтвердит диагноз коронавирусной инфекции, объяснил врач
    QR-кодов для посещения кафе и ресторанов введут в Новосибирской области
    4:28:20 6/29/2021
    QR-кодов для посещения кафе и ресторанов введут в Новосибирской области