Ученые придумали средство для похудения, которое похоже на средневековое орудие пыток

Исследователи из Соединенного Королевства и Университета Отаго в Новой Зеландии разработали новый прибор, помогающий похудеть. Он выглядит как замок для рта, который не дает ему раскрыться больше чем на 0,2 сантиметра и тем самым, человек может есть только жидку пищу. В новом приспособлении используются специальные магниты.
- Исследователи разработали первое в мире устройство для похудения, чтобы помочь в борьбе с глобальной эпидемией ожирения: внутриротовое устройство, которое ограничивает человека жидкой диетой, - написал университет в воскресенье.
Первоначально оно было протестировано на семи здоровых женщинах с ожирением из Данидина в Новой Зеландии в течение двух недель. Из семи женщин, принявших участие в исследовании, они потеряли в среднем 14 фунтов (6,36 кг) - примерно 5,1% веса своего тела. Они также жаловались на периодический дискомфорт и отмечали, что «жизнь в целом была менее удовлетворительной». Один участник даже признался в «жульничестве», употребляя растопленный шоколад и газированные напитки.
Отметим, что некоторые исследователи отметили, что с этим устройством довольно трудно говорить. А в интернете некоторые пользователи отметили, что данный прибор похож на средневековое орудие пыток.