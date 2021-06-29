30 июня - прямая линия с Путиным: объявят ли он нерабочие дни на июль
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30 июня - прямая линия с Путиным: объявят ли он нерабочие дни на июль

7:44:196/29/2021,Алиса ЕршоваФото: kremlin.ru
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Рассказываем, как задать вопрос на прямую линию и делимся с вами вопросами наших читателей. Еще можно успеть попасть в счастливчики и задать свой вопрос лидеру нации.

Рассказываем, как задать вопросы на прямую линию с Путиным
Рассказываем, как задать вопросы на прямую линию с Путиным

30 июня планируется прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Изображение будет в прямом эфире каналов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Тем не менее в редакцию продолжают приходить вопросы президенту. Публикуем самые новые. Список вопросов, заданных до этого, «Курьер. Среда. Бердск» публиковал ранее.

- Зачем вы, президент страны, каждые полгода подписываете разрешение на принудительную инфляцию, после чего цены на товары и услуги разом подскакивают, как ужаленные? - пишет Аноним

- Хотела бы задать вопрос Путину! Так как администрация Томска никаких мер по нашему делу не принимает! Я пенсионерка, мне 63 года, живу в общежитии, когда-то оно принадлежало Шпалопропиточному заводу, на заводе отработала 30 лет, свекровь 32, свекр 28. Почти 100 лет отдали заводу!! Завод закрыли, нас вместе с людьми продали строительной компании ТДСК, которая нас продала вместе с людьми частнику, а он нас теперь просит сняться с регистрационного учета и освободить жилое помещение, а я здесь проживаю с 1995 года. Проживают пенсионеры, инвалиды, дети! За счет нас хотят увеличить список бомжей? Как нам быть? - обращаются в редакцию из Томска.

- Какова стала средняя продолжительность жизни россиян в связи с повышением пенсионного возраста? В связи с пандемией? Ваше решение увеличить число мигрантов связано с увеличением смертности россиян? И причины смертности от повышения пенсионного возраста вы, разумеется, спишете на коронавирус? - спрашивают у президента

- Объявят ли нерабочие дни на июль? - интересуются бердчане.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Ответьте ещё на несколько вопросов. Моей жене Бояринцевой Валентине Васильевне как инвалиду-колясочнику 1 группы необходимы подъёмник для ванны и электроколяска. МСЭК отказал. Привёл тысячи причин, чтоб отказать. Но по существу ни одна причина не является главной, чтобы отказать. Мы залезли в долги, но смогли купить подъёмник для ванны. Никто нам не компенсировал. Электроколяску купить не сможем. Нет денег. Вообще-то где брать деньги, когда ЖКХ опять повышают цены. Да кабы только ЖКХ. Повышают кругом. Скажите, когда мы будем жить нормально, не дрожа за завтрашний день? Лекарства подорожали, продукты тоже и т.д. Вот когда будут нормальные стабильные цены, нормальная зарплата и пенсия, вот тогда можно и проголосовать за тех кто это сделает, - написали в «Сообщи свои новости»

- На какой процент вопросов будет дан ответ? - спрашивает пользователь BouH.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович! Обратите, пожалуйста, внимание на ЖК "Лайково". Нас обманывают. Количество рабочих не соответствует тому, что они пишут. На строй площадке нет людей, стройка стоит, а они нам нагло врут. У нас каждую неделю летает квадрокоптер и снимает стройку, в течение года никаких изменений, а нам врут. Сколько можно издеваться над нами? Наши дети тоже хотят крышу над головой, я одна воспитываю двоих детей, снимаю квартиру и оплачиваю ипотеку, а эти бездельники получают зарплату по 300 000 рублей. За что, за то что воруют все деньги выделенные на дострой? 12 домов за 3 года не могут достроить. Позор! - обращаются в наше издание из Московской области.

Дорогие россияне! Вы можете задать вопрос президенту по указанным ниже ссылкам!

Прямая линия с Владимиром Путиным

30 июня 2021 года в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» состоится ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Начало эфира запланировано на 12:00 по Москве.

Задать вопрос можно в прямом эфире с помощью мобильного приложения «Москва — Путину».

Также можно отправить сообщение через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Кроме того, можно воспользоваться СМС- или ММС-сообщениями. Отправлять вопросы можно на номер 0–40–40, приниматься они будут также по телефону 8–800–200–40–40.

Каждый может задать вопрос президенту с помощью социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Причем принимать там будут не только текстовые сообщения — можно смело записывать видеообращение. Официальные группы программы в соцсетях — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Принимать заявки начали еще 20 июня. Отправить свой вопрос можно вплоть до 30 июня. В Единый центр обработки сообщений можно обратиться по номеру 8–800–200–40–40.

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