В детском доме 12-летний подросток насиловал 3-летних мальчиков. Директор прикрывала
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В детском доме 12-летний подросток насиловал 3-летних мальчиков. Директор прикрывала

5:30:046/29/2021Фото: pixabay
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Директор обо всем знала, но покрывала насильника, боясь проверок.

Подросток систематически насиловал 3-5 летних мальчиков в детдоме

В государственном учреждении "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска" произошло шокирующее происшествие. Там подросток насиловал мальчиков в возрасте 3-5 лет. Информация об этом появилась в социальных сетях. Следователи СК незамедлительно начали проверку по данному факту.

- Поступило заявление. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 239 УК РФ ("Халатность"), - рассказал осведомленный источник.

Также стало известно, что директор центра почти год покрывала подростка, опасаясь проверок. Воспитатели узнали об этом в прошлом году и начали бить тревогу, но директор не реагировал. Тогда они пошли в СК — детей опросили, они рассказали обо всем, что творил с ними Ваня. Директор тут же дала задний ход и заявила, что слышит впервые — и грозила защитникам увольнениями.

Воспитатели пошли дальше по всем инстанциям, но везде слышали лишь отговорки и получали отписки. Бездействием директора заинтересовались сами следователи — ей может грозить наказание по статье "Халатность" и арест до трёх месяцев. Что до малолетнего насильника — он остаётся безнаказанным – ему нет еще и 14 лет.

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