В Кремле прокомментировали по обыски у журналистов «Проекта»
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29.06
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В Кремле прокомментировали по обыски у журналистов «Проекта»

5:36:256/29/2021Фото: Wikimedia Commons
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Полицейские пришли с обысками к журналистам Баданину и Жолобовой, готовивших расследование о Колокольцеве.

Песков рассказал, что об обысках у журналистов узнал из СМИ

В Кремле не в курсе проведенных обысков у журналистов «Проекта», готовивших большой материал об имуществе главы МВД России Владимира Колокольцева. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле о  действиях правоохранителей в отношении главного редактора «Проекта» Романа Боданина и корреспондента Марии Жолобовой узнали из СМИ.

- Существуют законные обоснования для таких действий. Не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к журналистам, узнали также из сообщений СМИ, — прокомментировал обыски Песков.

Песков прокомментировал правомерность действий сотрудников полиции, так как журналисты заявили, что срок давности по делам, о которых шла речь во время обысков, давно истек.

- Мы не обвинители, не адвокаты и не можем комментировать правомерность действий силовиков. Можете обратиться в МВД за комментариями. Если есть обвинения, то у обвиняемых наверняка есть адвокаты, которые могут в законном порядке оспаривать те или иные действия, — добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что полицейские пришли с обысками к Баданину и Жолобовой. Данные журналисты из "Проекта" готовили материал по Колокольцеву.

В анонсе они объявили об имуществе главы МВД. По их данным, родственники со стороны его супруги богатели с каждым годом его службы и приобретали дорогую недвижимость.

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