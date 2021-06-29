Бесплатные маршрутки к новому Леруа Мерлену между Новосибирском и Бердском: будут ли ездить?
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Бесплатные маршрутки к новому Леруа Мерлену между Новосибирском и Бердском: будут ли ездить?

6:36:286/29/2021,Алиса ЕршоваФото: пресс-служба Леруа Мерлен
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Новый магазин стройматериалов находится рядом с закрывающимся Гигантом.

К новому Леруа не будут ездить маршрутки
К новому Леруа не будут ездить маршрутки

28 июня в 13:00 открылся новый Леруа Мерлен по адресу Бердское шоссе, 275. Новый магазин находится прямо рядом с Гигантом, до которого в свое время ездила бесплатная маршрутка. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» решила узнать, будет ли бесплатная маршрутка к магазину стройматериалов - ведь это было бы очень удобно для жителей Бердска, и не пришлось бы тащить наверх, до остановки свои покупки, ведь остановка находится выше, чем вход в магазин.

Как оказалось, нет - бесплатной маршрутки к Леруа Мерлену между Бердском и Новосибирском не планируется:
- Новый магазин Леруа Мерлен находится в 100 метрах от остановки общественного транспорта, поэтому дополнительный трансфер Леруа Мерлен не организовывал, - сообщили в пресс-службе магазина редакции «Курьер. Среда. Бердск» 29 июня.

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