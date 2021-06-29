Миллиард 1 января 2021: срочно разыскивают победителей новогоднего розыгрыша Русского лото

Жители из Нижегородской области (города Бор), подмосковных Одинцово и Высоковска, Кургана, Нальчика, Санкт-Петербурга и Ярославля купили 8 билетов лотереи «Столото», и до сих пор не найдены - по итогам новогодней передачи, они стали одними из обладателей больших призов. Во время новогоднего розыгрыша было роздано более 2 миллиардов рублей, а по стране 581 человек стали обладателями миллионного выигрыша.
- У участников государственных лотерей есть порядка 3,5 года с даты проведения тиража, чтобы обратиться за выигрышем. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет и в дальнейшем идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Мы искренне надеемся, что новогодние миллионеры вскоре объявятся и расскажут свои истории побед, — сказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.
По информации аналитиков, работающих в «Столото», за крупными призами в компанию обращаются более половины победителей (55%) в первые две недели, а 27% могут задержаться до месяца.
Были случаи, когда победители приходили за выигрышем через месяц и позже. В компании напомнили, что призы более 15 тысяч рублей выдаются только после идентификации победителя.