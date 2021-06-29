Почему не перенесли прямую линию Владимира Путина с 30 июня из-за пандемии, ответил Кремль

Прямую линию с Владимиром Путиным не перенесли из-за эпидемиологической ситуации, поскольку за счет технологических приемов все могут задать вопросы в любых форматах, посещать специальные места не требуется, заявил 29 июня журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.
-Во-первых, в прошлом году она состоялась, я просто вам напомню, в прошлом году был смешанный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции ежегодной президента... Второе: в этом году, как мы уже объясняли, за счет технологических приемов, за счет приложения к смартфонам, собственно, мы получили возможность и предоставили возможность гражданам страны самостоятельно задавать президенту вопросы, - сказал он, комментируя вопрос, почему прямая линия не перенесена в связи с эпидемиологической ситуацией.
-Этим самым как раз мы страхуемся от нарушения каких-то санитарных режимов, - уточнил Дмитрий Песков.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.
На 29 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".