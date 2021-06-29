Как выросла смертность от коронавируса в России, ответил Гинцбург
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29.06
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Как выросла смертность от коронавируса в России, ответил Гинцбург

6:34:406/29/2021Фото: pixabay
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Процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616
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Летальность от коронавирусной инфекции уже увеличилась с 1-2% до порядка 5-10%, заявил сегодня, 29 июня,  директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

-В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%. Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет, - сказал он на пресс-конференции.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.

На 29 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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