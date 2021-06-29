Семеро умерли и 161 человек заболели короной за сутки на 29 июня в Новосибирской области

161 случай COVID-19 зарегистрировали в Новосибирской области за сутки
По данным оперативного штаба на утро 29 июня в регионе зарегистрировано 46 647 случаев коронавируса (+161 за сутки), в том числе у 3 128 детей. 41 522 пациента выздоровели (+121 за сутки).
Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 80 лет, 82 года, 85 лет, 93 года и женщины в возрасте 70 лет, 82 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 052 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 448 пациентов, в том числе 106 детей.
В отделениях реанимации находятся 352 человека. На ИВЛ – 72 пациента.
Всего в Новосибирской области сделано 1 825 250 тестов на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 458 обращений.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.
На 29 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".