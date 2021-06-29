Около 150 беременных россиянок умерли за пандемию в России
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Около 150 беременных россиянок умерли за пандемию в России

7:03:006/29/2021Фото: Pixabay
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Около 300 женщинам в прошедшем году потребовался аппарат искусственной вентиляции легких

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40 беременных умерли от ковида в 2021 году
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Более 100 беременных женщин скончались в России от коронавируса в 2020 году, еще более 40 - в текущем, сообщил на пресс-конференции во вторник академик РАН, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих, пишет ТАСС.

-В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины. <...> и 46 - уже в этом году, - заявил он.

По его словам, около 300 женщинам в прошедшем году потребовался аппарат искусственной вентиляции легких, 10 из них прошли через тяжелую процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.

На 29 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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