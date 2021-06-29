Эффективность "Спутника V" снижается против индийского штамма коронавируса
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29.06
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Эффективность "Спутника V" снижается против индийского штамма коронавируса

7:18:286/29/2021Фото: Центра им. Гамалеи
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Но это падение незначительное.

Эффективность "Спутник V" к индийскому штамму составляет около  90%
Эффективность "Спутник V" к индийскому штамму составляет около  90%
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Эффективность вакцины "Спутник V" снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса, об этом в ходе пресс-конференции 29 июня заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

-Мы видим, что в отношении штамма "дельта" есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении "Спутник V", - сказал он. - Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно.

Эффективность "Спутник V" к индийскому штамму составляет около  90%.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.

На 29 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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