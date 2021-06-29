Эффективность "Спутника V" снижается против индийского штамма коронавируса

Эффективность вакцины "Спутник V" снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса, об этом в ходе пресс-конференции 29 июня заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.
-Мы видим, что в отношении штамма "дельта" есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении "Спутник V", - сказал он. - Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно.
Эффективность "Спутник V" к индийскому штамму составляет около 90%.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.
На 29 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".