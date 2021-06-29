Звезда "Москвы слезам не верит" Вера Алентова госпитализирована. Возможно, с коронавирусом
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Звезда "Москвы слезам не верит" Вера Алентова госпитализирована. Возможно, с коронавирусом

7:55:306/29/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/Svklimkin
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Ранее ее супруг режиссер Владимир Меньшов заболел ковидом в легкой форме.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Информацию о госпитализации народной артистки РФ Веры Алентовой подтвердили ТАСС во ВГИКе, где она преподает на кафедре актерского мастерства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Алентову положили в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус.

"Информация подтвердилась", - сказали в институте, отвечая на вопрос агентства, действительно ли госпитализировали актрису. Подробности о состоянии здоровья семья актрисы разглашать не захотела.

Ранее ее супруг режиссер Владимир Меньшов заболел ковидом в легкой форме.

Актриса Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года. Она окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Алентова также широко известна как киноактриса. Она сыграла в роли в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит", "Зависть богов" и других.

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