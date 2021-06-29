Обязательную вакцинацию не исключают в России: она будет оправдана, но не для всех

Обязательная вакцинация оправдана только для отдельных категорий россиян, для остальных граждан следует доводить ее с помощью разъяснений, считает президент РАН Александр Сергеев.
-Позиция здесь такая: конечно, вопрос о вакцинации настолько важен, что он касается не только вакцинированного человека, но и касается окружения, в котором он живет и работает. Поэтому в тех ситуациях, когда невакцинация конкретного человека может привести к массовому заболеванию, в этих случаях, конечно, правомерно введение требований, которые идут сейчас и со стороны работодателей, и со стороны других органов управления, - сказал он 29 июня во время пресс-конференции.
Он считает, что речь не идет об обязательной поголовной вакцинации: каждый должен принять решение сам.
-Тогда все противоречия с тем, нужна или не нужна обязательная вакцинация, снимутся, - заявил президент РАН.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.
На 29 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".