Катер «Bayliner» врезался в бетонную опору: погибли двое, штурман был пьян и без прав

Следователи СУ на транспорте собрали материалы по доказательству вины мужчины 1972 года рождения, в суде его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии поселения.
По данным следствия, действия местного жителя в состоянии алкогольного опьянения стали причиной гибели двух пассажиров катера, за руль которого он сел без разрешения владельца и не имея прав на его вождение.
- Следствием и судом установлено, что ночью 15 августа 2015 года, мужчина совместно с пассажирами и судоводителем находились на катере «Bayliner» в устье реки в черте города Пскова, где употребляли алкогольные напитки. После чего в нарушение Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно, без разрешения владельца, начал движение на указанном катере с находившимися в нем пассажирами от устья реки Псковы вверх по течению реки Великая в сторону Ольгинского моста, расположенного в центральной части города Пскова. В результате катер совершил столкновение с бетонной опорой моста. Двое пассажиров судна получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия, судоводитель получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщили в Северо-Западном СУТ.
Обвиняемый вину не признал, сотрудничать со следствием отказался.