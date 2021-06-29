В Подмосковье ограничения с 28 июня: куда пустят без QR-код
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29.06
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В Подмосковье ограничения с 28 июня: куда пустят без QR-код

8:28:096/29/2021Фото: Pixabay
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С 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Андрей Воробьёв подписал постановление, корректирующее ограничения, действующие в Подмосковье для противодействия распространению коронавируса, о чем он сообщил в своем телеграме. 

С 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки).

Проживающие в гостиницах Московской области могут посещать рестораны в них QR-кода при условии отсутствия доступа туда посторонних, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.

Установить, что предъявление специального QR-кода не требуется при: посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них), организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них.

Также работники и ученики образовательных организаций Подмосковья смогут посещать работающие при учреждении заведения общепита без QR-кода. Летние веранды в Подмосковье тоже работают без QR-кодов - но с соблюдением социальной дистанции, следует из текста постановления.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

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