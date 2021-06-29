Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? Ответ дал вирусолог
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29.06
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Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? Ответ дал вирусолог

8:50:116/29/2021Фото: Ютуб
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Такие идеи представитель центра им.Чумакова назвал неуместными.

 Центр им. Чумакова выпускает вакцину "Ковивак"
Центр им. Чумакова выпускает вакцину "Ковивак"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Заразиться коронавирусом в результате прививки инактивированной вакциной невозможно благодаря комплексной системе контроля, о чем сообщил 29 июня  заведующий отделом общей вирусологии Центра им. Чумакова Георгий Игнатьев.

Центр им. Чумакова выпускает вакцину "Ковивак".

-Нагнетания о том, что инактивированная вакцина может содержать в себе не полностью инактивированный вирус - это в принципе неуместно. У нас это один из составных методов контроля и параметров, которые мы контролируем, и контролируем мы его дважды. В принципе сама методика контроля направлена на изучение "черного ящика": если бы там все-таки вирус оставался, мы бы его поймали, поскольку мы прицельно ищем его репликацию, - рассказал он.

Вирусолог заверил, что "этой репликации мы также не наблюдаем после введения препарата. Но если все-таки допустить, что такое - как гипотезу - что там один вирион остался, то при первой фазе клинических исследований мы проводили мониторинг за вирусной РНК у привитых - и никакой вирусной РНК мы там не обнаруживали".

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.

На 29 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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