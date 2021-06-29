Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? Ответ дал вирусолог

Заразиться коронавирусом в результате прививки инактивированной вакциной невозможно благодаря комплексной системе контроля, о чем сообщил 29 июня заведующий отделом общей вирусологии Центра им. Чумакова Георгий Игнатьев.
Центр им. Чумакова выпускает вакцину "Ковивак".
-Нагнетания о том, что инактивированная вакцина может содержать в себе не полностью инактивированный вирус - это в принципе неуместно. У нас это один из составных методов контроля и параметров, которые мы контролируем, и контролируем мы его дважды. В принципе сама методика контроля направлена на изучение "черного ящика": если бы там все-таки вирус оставался, мы бы его поймали, поскольку мы прицельно ищем его репликацию, - рассказал он.
Вирусолог заверил, что "этой репликации мы также не наблюдаем после введения препарата. Но если все-таки допустить, что такое - как гипотезу - что там один вирион остался, то при первой фазе клинических исследований мы проводили мониторинг за вирусной РНК у привитых - и никакой вирусной РНК мы там не обнаруживали".
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.
На 29 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".