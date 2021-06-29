Экс-директора ФБК* Ивана Жданова объявили в международный розыск
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Экс-директора ФБК* Ивана Жданова объявили в международный розыск

8:57:566/29/2021Фото: Evgeny Feldman/commons.wikimedia.org/
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Причиной стало неисполнение судебного решения по удалению ряда эпизодов из фильма "Он вам не Димон".

Ивана Жданова будет искать Интерпол
Ивана Жданова будет искать Интерпол

Бывший директор ФБК (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда. Об этом журналистам рассказал его адвокат Владимир Воронин со ссылкой на материалы ходатайства об избрании заочного ареста Жданову, пишет ТАСС,

-Ивану, как оказалось, давно уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлен не был, - сказал адвокат.

По его словам, Жданову было заочно предъявлено обвинение в неисполнении решения суда, заочно была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Затем он был заочно объявлен сперва в федеральный, а потом и в международный розыск.

Сейчас следствие ходатайствует о замене меры пресечения на заочный арест в отношении Жданова по делу о неисполнении приговора суда.

Ранее судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве принял решение оштрафовать Жданова на 100 тыс. рублей по уголовному делу за неисполнение решения суда. Согласно приговору, Жданов не исполнил решение Люблинского суда столицы от 2017 года, согласно которому был удовлетворен иск бизнесмена Алишера Усманова о защите чести и достоинства к ФБК и Алексею Навальному. Суд обязал их удалить из интернета ряд эпизодов фильма "Он вам не Димон" и опубликовать опровержение ложных сведений. Как сказано в тексте приговора, в полной мере ничего из этого не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил.

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