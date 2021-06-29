Срочная новость для автолюбителей: меняется адрес и дни работы МРЭО ГИБДД в Новосибирске
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Срочная новость для автолюбителей: меняется адрес и дни работы МРЭО ГИБДД в Новосибирске

9:05:376/29/2021Фото: Pixabay
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С 5 июля регистрационное отделение МРЭО ГИБДД, которое располагалось на улице Военная 1/1 будет проводить прием граждан по адресу: ул. Сухарная 35, к.4.

Для исключения скопления посетителей прием граждан будет организован 7 дней в неделю, без выходных
Для исключения скопления посетителей прием граждан будет организован 7 дней в неделю, без выходных

В связи с организационно-штатными мероприятиями с 5 июля регистрационное отделение МРЭО ГИБДД, которое располагалось на улице Военная 1/1 будет проводить прием граждан по адресу: ул. Сухарная 35, к.4.

Для исключения скопления посетителей прием граждан будет организован 7 дней в неделю, без выходных.
Оказание госуслуг будет проводится по следующему графику:
понедельник, среда - с 8.00 до 12.00
вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье -
с 8.00 до 12.30, с 14.00 до 19.00

Остальные регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Новосибирской области, в том числе расположенных в Новосибирске, работают по ранее утвержденному графику.
Для уменьшения времени обслуживания Госавтоинспекция рекомендует обращаться за получением услуг через Единый портал государственных услуг.

О режиме работы подразделений Госавтоинспекции, а также перечне и порядке подачи документов вы можете ознакомится на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России https://гибдд.рф/divisions.

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