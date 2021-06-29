Первый случай заражения штаммом "Дельта-плюс" выявлен в России

Случай заражения штаммом коронавируса "Дельта-плюс" выявлен в России, пациентка перенесла его в легкой форме, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова главе правительства Михаилу Мишустину.
-Если говорить о вариантах вируса, то с декабря 2020 года по столь шумно сегодня обсуждаемому варианту «Дельта» уже опубликовано около 78 тыс. последовательностей и только за последнюю неделю в международную базу GISAID выложено порядка 16,5 тыс. геномов. За последние недели этот штамм максимально был депонирован учёными Великобритании, Соединённых Штатов, Германии, Сингапура, Испании и Португалии. И по состоянию на прошлую неделю порядка 200 геномов вируса, относящегося к варианту «Дельта плюс», депонировано ещё в 11 странах, это Великобритания, Канада, Индия, Япония, Непал, Польша, Португалия, Россия, Швейцария, Турция и США. По России хочу пояснить, что штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе (мы очень тщательно проверили всю информацию, информация подтвердилась), в самом деле вариант «Дельта плюс». Одна из пациенток перенесла это заболевание в лёгкой форме, здесь всё закончилось благополучно.
Но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию. Даже такое массированное распространение новых штаммов всё равно требует немедленной иммунизации имеющимися вакцинами, которые в значительной мере защищают человека если не от заражения, то от развития тяжёлых и требующих госпитализации случаев болезни.
Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским.