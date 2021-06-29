Девочка погибла в строящемся доме в Новосибирске

Несовершеннолетний ребенок погиб сегодня в Новосибирске. Играла в строящемся доме и обрушились перекрытия, о чем сообщает СК России по Новосибирской области.
В ходе следствия установлено, что сегодня, в вечернее время в 10-этажном строящемся доме по ул. Кирпичный переулок, 1а в Октябрьском районе произошло обрушение перекрытия между 5 и 6 этажами, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи регионального следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Устанавливаются причины и условия произошедшего.
Следственным отделом по Октябрьскому району району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Расследование уголовного дела продолжается.