Девочка погибла в строящемся доме в Новосибирске
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Девочка погибла в строящемся доме в Новосибирске

9:32:296/29/2021Фото: СК по НСО
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Обрушились перекрытия между этажами в строящемся 10-этажном доме.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи регионального следственного управления
На место происшествия незамедлительно выехали следователи регионального следственного управления

Несовершеннолетний ребенок погиб сегодня в Новосибирске. Играла в строящемся доме и обрушились перекрытия, о чем сообщает СК России по Новосибирской области.

В ходе следствия установлено, что сегодня, в вечернее время в 10-этажном строящемся доме по ул. Кирпичный переулок, 1а в Октябрьском районе произошло обрушение перекрытия между 5 и 6 этажами, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи регионального следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Устанавливаются причины и условия произошедшего.

Следственным отделом по Октябрьскому району району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование уголовного дела продолжается.

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