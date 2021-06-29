Режиссер клипов певицы МакSим умер от коронавируса
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29.06
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Режиссер клипов певицы МакSим умер от коронавируса

9:56:036/29/2021Фото: https://www.facebook.com/vadim.shatrov
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Об этом сообщила в  Facebook его супруга Жанна Карабалаева. У Шатрова было 55 % поражение легких.

Сегодня ночью я умер 17 раз, написал Вадим Шатров 23 июня в своем аккаунте в Фейсбук
Сегодня ночью я умер 17 раз, написал Вадим Шатров 23 июня в своем аккаунте в Фейсбук
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Режиссер клипов певицы  МакSим (Марины Абросимовой)  Вадим Шатров скончался от коронавируса 29 июня, об этом сообщила в  Facebook его супруга Жанна Карабалаева. У Шатрова было 55 % поражение легких.

- Сегодня под утро умер мой муж Вадим, поражение легких 55%. Друзья. Я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать не понимаю. Я лежу дома с пневмонией и с моей дочей Софи. Услышала много слов Поддержки от моих близких друзей и знакомых- благодарю.

Шатров публиковал в личном Facebook  фото из больничной палаты. Ему было 45 лет.  Работал со многими российскими знаменитостям: иАлсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группы «Сплин», «Animal ДжаZ», «Мельница» и «Браво».

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смерть от коронавируса
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