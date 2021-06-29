Режиссер клипов певицы МакSим умер от коронавируса

Режиссер клипов певицы МакSим (Марины Абросимовой) Вадим Шатров скончался от коронавируса 29 июня, об этом сообщила в Facebook его супруга Жанна Карабалаева. У Шатрова было 55 % поражение легких.
- Сегодня под утро умер мой муж Вадим, поражение легких 55%. Друзья. Я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать не понимаю. Я лежу дома с пневмонией и с моей дочей Софи. Услышала много слов Поддержки от моих близких друзей и знакомых- благодарю.
Шатров публиковал в личном Facebook фото из больничной палаты. Ему было 45 лет. Работал со многими российскими знаменитостям: иАлсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группы «Сплин», «Animal ДжаZ», «Мельница» и «Браво».