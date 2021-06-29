Более 40 000 человек съедает "черная плесень" в Индии

Более 40 845 случаев мукормикоза или "черной плесени" выявили на 28 июня в Индии. Умерших достигло 3129, сообщает портал NDTV
Министр здравоохранения Индии Харша Вардхана сообщил, что из заболевших 34 940 пациентов (85,5%) болели COVID-19, а 26 187 (64,11%) имели диабет, а 21 523 (52,69%) принимали стероидные препараты.
13 083 пациента или 32% больных относились к возрастной группе 18-45 лет, 17 464 зараженным или 42% было 45-60 лет, а 10 082 или 24% больных были старше 60 лет. Мукоромикоз некротизирует нос и небо.
Кому грозит "черная плесень"
- Онкология.
-Трансплантация органов, пересадка стволовых клеток, любая нейтропения.
-Дефицит белка в организме.
-Высокий уровень железа в организме (гемохроматоз).
- Имеет значение метаболический ацидоз (нарушение кислотно-основного состояния крови).