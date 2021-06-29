Более 40 000 человек съедает "черная плесень" в Индии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Более 40 000 человек съедает "черная плесень" в Индии

10:06:276/29/2021Фото: Pixabay
0

13 083 пациента или 32% больных относились к возрастной группе 18-45 лет, 17 464 зараженным или 42% было 45-60 лет, а 10 082 или 24% больных были старше 60 лет. 

Министр здравоохранения Индии Харша Вардхана сообщил, что из заболевших  34 940 пациентов (85,5%) болели COVID-19, а 26 187 (64,11%) имели диабет, а 21 523 (52,69%) принимали стероидные препараты
Министр здравоохранения Индии Харша Вардхана сообщил, что из заболевших  34 940 пациентов (85,5%) болели COVID-19, а 26 187 (64,11%) имели диабет, а 21 523 (52,69%) принимали стероидные препараты

Более 40 845 случаев мукормикоза или "черной плесени" выявили на 28 июня в Индии. Умерших достигло 3129,  сообщает портал NDTV 

Министр здравоохранения Индии Харша Вардхана сообщил, что из заболевших  34 940 пациентов (85,5%) болели COVID-19, а 26 187 (64,11%) имели диабет, а 21 523 (52,69%) принимали стероидные препараты.

13 083 пациента или 32% больных относились к возрастной группе 18-45 лет, 17 464 зараженным или 42% было 45-60 лет, а 10 082 или 24% больных были старше 60 лет.  Мукоромикоз  некротизирует нос и небо.

Кому грозит "черная плесень"
- Онкология.

-Трансплантация органов, пересадка стволовых клеток, любая нейтропения.
-Дефицит белка в организме.
-Высокий уровень железа в организме (гемохроматоз).
- Имеет значение метаболический ацидоз (нарушение кислотно-основного состояния крови).

Группа крови, обладающая самым сильным иммунитетом
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пить воду по утрам опасно: о чем предупредил врач
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
черная плесеньмукормикоз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Может добраться до России?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Режиссер клипов певицы МакSим умер от коронавируса
    9:56:03 6/29/2021
    Режиссер клипов певицы МакSим умер от коронавируса
    Девочка погибла в строящемся доме в Новосибирске
    9:32:29 6/29/2021
    Девочка погибла в строящемся доме в Новосибирске
    4 сильных дня по лунному календарю в июле 2021 года
    9:20:47 6/29/2021
    4 сильных дня по лунному календарю в июле 2021 года
    Первый случай заражения штаммом "Дельта-плюс" выявлен в России
    9:17:42 6/29/2021
    Первый случай заражения штаммом "Дельта-плюс" выявлен в России
    БердскСрочная новость для автолюбителей: меняется адрес и дни работы МРЭО ГИБДД в Новосибирске
    9:05:37 6/29/2021
    Срочная новость для автолюбителей: меняется адрес и дни работы МРЭО ГИБДД в Новосибирске
    Экс-директора ФБК* Ивана Жданова объявили в международный розыск
    8:57:56 6/29/2021
    Экс-директора ФБК* Ивана Жданова объявили в международный розыск
    Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? Ответ дал вирусолог
    8:50:11 6/29/2021
    Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? Ответ дал вирусолог
    Катер «Bayliner» врезался в бетонную опору: погибли двое, штурман был пьян и без прав
    8:42:32 6/29/2021
    Катер «Bayliner» врезался в бетонную опору: погибли двое, штурман был пьян и без прав
    В Подмосковье ограничения с 28 июня: куда пустят без QR-код
    8:28:09 6/29/2021
    В Подмосковье ограничения с 28 июня: куда пустят без QR-код
    Прогноз погоды для Сибири на июль 2021 года
    8:20:58 6/29/2021
    Прогноз погоды для Сибири на июль 2021 года