Переболевшие коронавирусом могут заболеть повторно, заявила Голикова

Те, кто уже переболел ковидом, могут заразиться другими его штаммами, заявила сегодня, 29 июня, вице-премьер Татьяна Голикова на Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
-Вакцинация и повторная вакцинация в соответствии с рекомендациями ВОЗ разделяется на рутинную и экстренную. Очень важно понимать, что экстренная вакцинация осуществляется в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в которой сейчас находится Российская Федерация. До достижения уровня коллективного иммунитета, который мы с вами определили как 60% от численности взрослого населения. Таким образом, сейчас на территории Российской Федерации осуществляется экстренная вакцинация, - сказала она.
По ее словам, согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесённой инфекции, с постепенным угасанием – 9–12 месяцев.
-Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс из-за частичного, мы это называем, «ускальзывания штамма от ранее сформированного гуморального иммунитета». Того иммунитета, который мы традиционно мерим и определяем уровень соответствующих антител, - продолжила она.
С учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения коллективного иммунитета следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесённого заболевания, в том числе и у ранее вакцинированных лиц, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации.
Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нужно без изучения и учёта данных гуморального иммунитета.
Кроме того, по заключению всех специалистов, имеющиеся в настоящее время тест-системы для определения клеточного иммунитета тоже не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследований. Эти работы ещё только проводятся. Как только эти работы будут завершены, с учётом мнения и международных исследователей, и Всемирной организации здравоохранения мы, безусловно, об этом проинформируем.