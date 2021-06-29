Фото: нашел в лесу вот такую замечательную пуговицу. Кто знает, каких она времен?
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Фото: нашел в лесу вот такую замечательную пуговицу. Кто знает, каких она времен?

10:36:416/29/2021
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Может, кто знает, что это за пуговица и каких она времен?

Большая, толстая, целая с ушком, бронза или медь, красивая, как жук-носорог
Большая, толстая, целая с ушком, бронза или медь, красивая, как жук-носорог

Сегодня в лесу на дороге я нашел вот такую замечательную пуговицу. Большая, толстая, целая с ушком, бронза или медь, красивая, как жук-носорог. Притаилась и лежит. Никогда таких не видел. Может, кто знает, что это за пуговица и каких она времен?

Большая, толстая, целая с ушком, бронза или медь, красивая, как жук-носорог
Большая, толстая, целая с ушком, бронза или медь, красивая, как жук-носорог

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пуговица
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