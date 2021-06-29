Актер сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль. Зона отчуждения» умер в 32 года
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Актер сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль. Зона отчуждения» умер в 32 года

11:57:366/29/2021Фото: gulbisrostislav
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Ростислав Гулбис, предположительно, умер от приступа панкреатита.

Актер сериала «Полицейский с Рублевки» умер в 32 года

Актер сериала «Полицейский с Рублевки» умер в 32 года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Актер Ростислав Гулбис неожиданно скончался в 32 года. Причиной стал приступ острого панкреатита, пишет сайт «360».
-Он был на съемках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы. Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств. Он вообще сегодня должен был ехать на премьеру, — сказала агент Екатерина Гольцман.
Планируется, что прощание с актером пройдет в субботу. Скорее всего, его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Актер прославился благодаря ролям Олега Елисеева из «Полицейского с Рублевки» и лейтенанта Коломиеца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Кроме того, несколько лет назад он работал исполнительным продюсером отдела спортивных новостей в компании «360TV».

Последний фильм, в котором снимался актер, вышел 24 июня 2021 года. Речь идет о картине «Проклятый чиновник». Она рассказывает о заместителе мэра, которого прокляла бабушка.

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панкреатит
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