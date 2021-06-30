Позитивные поздравления с Днём экономиста на 30 июня для специалистов

Ценные специалисты —
Наши все экономисты.
Пожелаем им здоровья,
Жить так весело, с любовью.
Чтоб подсчеты — без ошибок,
Каждый день — полон улыбок,
Чтоб родные помогали,
На работе уважали,
Чтоб друзья всегда ценили,
В коллективе чтоб любили,
Все мечты всегда сбывались,
Чтоб зарплата повышалась,
Чтобы люди к вам тянулись,
А удача — улыбнулась.
Дружно вас поздравим, быстро
Скажем: «С Днем экономиста»!
***
Сегодня слава и почет
Тем, чья профессия — учет:
Расчет, прогноз, перерасчет,
Вопросов денежных подсчет.
Экономист в цене всегда,
Он нужен людям как вода:
Бюджет в порядок приведет,
От лишних трат убережет.
Хочу вам счастья пожелать
И чтобы было, что считать.
Улыбок больше, теплых слов,
Чтоб окружала вас любовь.
***
Экономика — наука,
Точных графиков и цифр.
Мы сегодня поздравляем,
Тех, кто знает этот шифр.
Пусть работа дарит радость,
И внушительный доход.
Кропотливый труд приносит,
Вам карьерный резкий взлет.
***
Аналитика, прогнозы и отчеты
Для кого-то страшные слова,
А для вас — обычная работа,
Цифрами забита голова.
В день экономиста пожелаем
Слаженного четкого труда,
Чтобы эффективность повышая,
Вы не ошибались никогда.
Чтобы были точными расчеты,
Чтобы щедр на премии был босс,
По карману — южные широты,
И любые траты — не вопрос.
***
С Днем экономиста
Тебя я поздравляю,
Нормативы счастья
Рассчитать желаю.
Эффект экономический
Желаю подсчитать,
Чтоб тебе удачливым,
Успешным в жизни стать.
Жизненные планы
В таблицы занести,
Просчитать все плюсы
И минусы в пути.
Верные расчеты
Судьба пусть подтверждает,
Успех пусть 100-процентный
В итоге ожидает.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru