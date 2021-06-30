Позитивные поздравления с Днём экономиста на 30 июня для специалистов
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30.06
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Позитивные поздравления с Днём экономиста на 30 июня для специалистов

7:10:036/30/2021Фото: fresh-cards
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30 июня - День экономиста стал значимым праздником, так как от этой профессии зависит благосостояние многих отраслей промышленности и всей страны в целом.

День экономиста в России

Ценные специалисты —
Наши все экономисты.
Пожелаем им здоровья,
Жить так весело, с любовью.
Чтоб подсчеты — без ошибок,
Каждый день — полон улыбок,
Чтоб родные помогали,
На работе уважали,
Чтоб друзья всегда ценили,
В коллективе чтоб любили,
Все мечты всегда сбывались,
Чтоб зарплата повышалась,
Чтобы люди к вам тянулись,
А удача — улыбнулась.
Дружно вас поздравим, быстро
Скажем: «С Днем экономиста»!

***

Сегодня слава и почет
Тем, чья профессия — учет:
Расчет, прогноз, перерасчет,
Вопросов денежных подсчет.

Экономист в цене всегда,
Он нужен людям как вода:
Бюджет в порядок приведет,
От лишних трат убережет.

Хочу вам счастья пожелать
И чтобы было, что считать.
Улыбок больше, теплых слов,
Чтоб окружала вас любовь.

***

Экономика — наука,
Точных графиков и цифр.
Мы сегодня поздравляем,
Тех, кто знает этот шифр.

Пусть работа дарит радость,
И внушительный доход.
Кропотливый труд приносит,
Вам карьерный резкий взлет.

***

Аналитика, прогнозы и отчеты
Для кого-то страшные слова,
А для вас — обычная работа,
Цифрами забита голова.

В день экономиста пожелаем
Слаженного четкого труда,
Чтобы эффективность повышая,
Вы не ошибались никогда.

Чтобы были точными расчеты,
Чтобы щедр на премии был босс,
По карману — южные широты,
И любые траты — не вопрос.

***

С Днем экономиста
Тебя я поздравляю,
Нормативы счастья
Рассчитать желаю.

Эффект экономический
Желаю подсчитать,
Чтоб тебе удачливым,
Успешным в жизни стать.

Жизненные планы
В таблицы занести,
Просчитать все плюсы
И минусы в пути.

Верные расчеты
Судьба пусть подтверждает,
Успех пусть 100-процентный
В итоге ожидает.

День экономиста в России

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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