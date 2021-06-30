С Днём радиотехнических войск ПВО ВКС РФ 30 июня: картинки и поздравления
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С Днём радиотехнических войск ПВО ВКС РФ 30 июня: картинки и поздравления

6:20:096/30/2021Фото: bipbap
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30 июня ежегодно отмечается День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ.

День радиотехнических войск противовоздушной обороны

Охранять небесные дороги
Выпадает честь совсем не многим.
Каждый год мы отмечаем в декабре
Праздник наших славных РТВ.

Вновь и вновь мы будем поздравлять
Вас, и командиры и солдаты.
Вам родное небо охранять
Родина доверила, ребята.

Пусть же праздник будет озарять
Все подразделения и части.
Мы хотим вам мира пожелать,
Радости, любви, здоровья, счастья!

День радиотехнических войск противовоздушной обороны

Поздравляя вас, скажу
Я слова лирические.
Нам без войск совсем нельзя
Радиотехнических.

Всем, кто службу здесь несет
Я добра желаю.
На посту, в гражданской сфере
Жить не унывая.

День радиотехнических войск противовоздушной обороны

Служишь ты в РТВ? Тебя я поздравляю
И защитнику Отчизны от души желаю
Быть здоровым, стойким, смелым,
Ну а с техникой — умелым.

Лови все сигналы бесперебойно,
Чтоб родина наша спала спокойно.
Пускай над тобой, дорогой мой солдат,
Всегда только мирные волны летят!

День радиотехнических войск противовоздушной обороны

Радиотехники, вам поздравление!
Пускай ждет на службе вас только успех,
А также в карьере вверх продвижение,
Не знайте ни бед, ни забот, ни помех!

Желаем навеки в отличной быть форме,
Огромной энергии, бодрости, сил!
Пусть ваше здоровье всегда будет в норме,
Чтоб радость вам каждый день приносил!

День радиотехнических войск противовоздушной обороны

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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