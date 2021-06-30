С Днём радиотехнических войск ПВО ВКС РФ 30 июня: картинки и поздравления

Охранять небесные дороги
Выпадает честь совсем не многим.
Каждый год мы отмечаем в декабре
Праздник наших славных РТВ.
Вновь и вновь мы будем поздравлять
Вас, и командиры и солдаты.
Вам родное небо охранять
Родина доверила, ребята.
Пусть же праздник будет озарять
Все подразделения и части.
Мы хотим вам мира пожелать,
Радости, любви, здоровья, счастья!
Поздравляя вас, скажу
Я слова лирические.
Нам без войск совсем нельзя
Радиотехнических.
Всем, кто службу здесь несет
Я добра желаю.
На посту, в гражданской сфере
Жить не унывая.
Служишь ты в РТВ? Тебя я поздравляю
И защитнику Отчизны от души желаю
Быть здоровым, стойким, смелым,
Ну а с техникой — умелым.
Лови все сигналы бесперебойно,
Чтоб родина наша спала спокойно.
Пускай над тобой, дорогой мой солдат,
Всегда только мирные волны летят!
Радиотехники, вам поздравление!
Пускай ждет на службе вас только успех,
А также в карьере вверх продвижение,
Не знайте ни бед, ни забот, ни помех!
Желаем навеки в отличной быть форме,
Огромной энергии, бодрости, сил!
Пусть ваше здоровье всегда будет в норме,
Чтоб радость вам каждый день приносил!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru