Душевные поздравления с Днём сотрудника службы охраны УИС РФ на 30 июня
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30.06
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Душевные поздравления с Днём сотрудника службы охраны УИС РФ на 30 июня

8:15:506/30/2021Фото: 50.fsin.gov.ru
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Уголовно исполнительная система – УИС, несомненно, самое ответственное подразделение Министерства юстиции.

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

Поздравляю с Днём работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России и желаю всегда быть в тонусе, не терять жизненного равновесия, не сталкиваться ни с одной преградой на своём пути к успеху и благополучию. Пусть удача тебя любит, пусть ангел тебя хранит, пусть мир с такими людьми, как ты, становится лучше, справедливее и добрее.

***

Поздравляю с Днём работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России и хочу пожелать уверенности, твёрдости, непоколебимости, настойчивости характера, благополучия, мира, безопасности и достатка жизни. Пусть работа обходится без лишних забот и претензий, пусть каждый день проходит под лозунгом: «Сила, разум и удача».

***

Поздравляю с Днём работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. Желаю успешной и достойной службы на страже справедливости, спокойствия и безопасности страны. Желаю, чтобы в работе не было оплошностей, а в жизни — неудач. Желаю уверенности, решительности и мужества. Желаю здоровья, твёрдого нрава и крепких сил. Желаю уважения, благополучия и постоянного продвижения по карьерной лестнице.

***

От души хочу поздравить с праздником ответственности и важного контроля, с Днём работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. Пусть не будет ошибок в работе, пусть деятельность обеспечивает общественный порядок и уважение закона, пусть твоя репутация всегда остаётся безупречной, пусть в жизни всегда сияют лучи счастья и проливаются дожди удачи.

***

Поздравляем с профессиональным праздником! Ваша работа очень ценна и важна, Вы делаете мир лучше день за днём! Желаем счастья, на лице улыбок, здоровья и сил!

Источник: pozdravok.ru

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