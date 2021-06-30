Душевные поздравления с Днём сотрудника службы охраны УИС РФ на 30 июня

Поздравляю с Днём работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России и желаю всегда быть в тонусе, не терять жизненного равновесия, не сталкиваться ни с одной преградой на своём пути к успеху и благополучию. Пусть удача тебя любит, пусть ангел тебя хранит, пусть мир с такими людьми, как ты, становится лучше, справедливее и добрее.
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Поздравляю с Днём работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России и хочу пожелать уверенности, твёрдости, непоколебимости, настойчивости характера, благополучия, мира, безопасности и достатка жизни. Пусть работа обходится без лишних забот и претензий, пусть каждый день проходит под лозунгом: «Сила, разум и удача».
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Поздравляю с Днём работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. Желаю успешной и достойной службы на страже справедливости, спокойствия и безопасности страны. Желаю, чтобы в работе не было оплошностей, а в жизни — неудач. Желаю уверенности, решительности и мужества. Желаю здоровья, твёрдого нрава и крепких сил. Желаю уважения, благополучия и постоянного продвижения по карьерной лестнице.
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От души хочу поздравить с праздником ответственности и важного контроля, с Днём работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. Пусть не будет ошибок в работе, пусть деятельность обеспечивает общественный порядок и уважение закона, пусть твоя репутация всегда остаётся безупречной, пусть в жизни всегда сияют лучи счастья и проливаются дожди удачи.
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Поздравляем с профессиональным праздником! Ваша работа очень ценна и важна, Вы делаете мир лучше день за днём! Желаем счастья, на лице улыбок, здоровья и сил!
Источник: pozdravok.ru