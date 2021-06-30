30 июня - Международный день парламентаризма: красивые поздравления в стихах

Поздравим с уважением
Мы всех парламентариев,
Пусть мудрые решения
Несут вам процветание.
И труд ваш замечательный
Народом пусть оценится,
И в жизни обязательно
Всё к лучшему изменится!
***
Наш парламент — генератор
Новых планов и идей,
Принимает он законы,
Чтоб улучшить жизнь людей.
Чтобы стали мы богаче,
Вместе с нами — вся страна.
Пожелаем им удачи —
Пусть всё сбудется сполна!
***
День парламентаризма —
Праздник очень важный.
Цену каждому закону
Знать нам всем так важно.
Пожелать хотим успехов
Тем, кто трудиться сейчас.
«Незамыленных» желаем
Всем парламентерам глаз.
***
Я хочу сейчас поздравить
Славный весь парламент наш,
Пусть они нам нарисуют
Яркий жизненный пейзаж.
Делают пускай работу
Вдумчиво и от души,
Чтоб лишь радости кружили
Нас по жизни виражи.
Источник: pozdravok.ru