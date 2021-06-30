30 июня - Международный день парламентаризма: красивые поздравления в стихах
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30 июня - Международный день парламентаризма: красивые поздравления в стихах

3:10:286/30/2021Фото: pixabay
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30 июня отмечается Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism).

Международный день парламентаризма

Поздравим с уважением
Мы всех парламентариев,
Пусть мудрые решения
Несут вам процветание.

И труд ваш замечательный
Народом пусть оценится,
И в жизни обязательно
Всё к лучшему изменится!

***

Наш парламент — генератор
Новых планов и идей,
Принимает он законы,
Чтоб улучшить жизнь людей.

Чтобы стали мы богаче,
Вместе с нами — вся страна.
Пожелаем им удачи —
Пусть всё сбудется сполна!

***

День парламентаризма —
Праздник очень важный.
Цену каждому закону
Знать нам всем так важно.

Пожелать хотим успехов
Тем, кто трудиться сейчас.
«Незамыленных» желаем
Всем парламентерам глаз.

***

Я хочу сейчас поздравить
Славный весь парламент наш,
Пусть они нам нарисуют
Яркий жизненный пейзаж.

Делают пускай работу
Вдумчиво и от души,
Чтоб лишь радости кружили
Нас по жизни виражи.

Источник: pozdravok.ru

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