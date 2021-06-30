Воздвижение Креста Господня-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
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Воздвижение Креста Господня-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня

5:00:006/30/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Воздвижение Креста Господня отмечает 27 сентября целых два важных христианских события - находку Креста, на котором был распят Христос и то, что реликвия была возвращена из персидского “плена” через 300 лет.

Накануне праздника совершается Всенощное Бдение

Этот религиозный праздник относится к числу самых важных - двунадесятых, связанных с событиями, происходившими со Спасителем и Девой Марией на Земле. О точной дате, православных традициях и о том, что категорически запрещено делать в этот день - в нашем материале.

Воздвижение Креста Господня отмечает 27 сентября целых два важных христианских события - находку Креста, на котором был распят Христос и то, что реликвия была возвращена из персидского “плена” через 300 лет. По преданию, в 300-х годах нашей эры императрица Елена, которая внесла огромный вклад в распространение христианской веры и воздвигла множество храмов, посвященных Христу, отправилась в странствие по земле Иерусалима. Во время путешествия на горе Голгофе, где был распят Спаситель, Елена проводила раскопки. В результате ей удалось найти пещеру, в которой похоронили Сына Божьего - Гроб Господень, три креста, а также табличку с инициалами Христа. По преданию, чтобы определить какой крест настоящий, его прикладывали к больным, когда один исцелился, истинная реликвия была наконец найдена. Тогда епископ Иерусалима поднял Крест вверх на христианами, чтобы они смогли воочию его увидеть. Так появилось название праздника - Воздвижение Креста.

Кроме этого, в этот день вспоминают возвращение Креста, который был пленен персидским царем спустя примерно 300 лет после нахождения. Святыню удалось вернуть, когда Ираклий I одержал над ним победу. Крест торжественно вернули на родину в Иерусалим.

Накануне праздника совершается Всенощное Бдение, по традиции совершается перенос Креста на престол с жертвенника. На следующий день во время молитвы священнослужитель поднимает его над головой, потом его уносят. В праздник принято посещать храмы, чтобы вспомнить это знаменательное событие, которое последовало после смерти Христа за грехи человека.

Как и во время других православных праздников, запрещается ссориться, ругаться, обижать ближнего, отказывать в милостыне, сквернословить, заниматься гаданиями и другими обрядами, которые не признает церковь. Не следует работать на огороде или в саду, заниматься тяжелым физическим трудом, шить, вышивать, думать о плохом или желать кому-то зла.

Лучше всего посетить праздничное богослужение в ближайшем храме, провести день в молитвах и в добрых помыслах, можно оросить жилище святой водой, чтобы защититься от невзгод и зла, приветствуется помощь ближним, например, благотворительность или подача милостыни нуждающимся. Так как этот день выпадает на пост, то нельзя употреблять в пищу некоторые продукты. Например, следует воздержаться от рыбы, молочных продуктов и мяса. Раньше на Руси в период праздника совершались ходы с Крестом вокруг деревень и населенных пунктов, чтобы защитить их от бед и несчастий.

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