Гороскоп на июль 2021 года для всех знаков зодиака
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Гороскоп на июль 2021 года для всех знаков зодиака

1:00:016/30/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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Ожидайте улучшения в вашей личной жизни - если вы являетесь партнером, если вы одиноки и ищете - у вас есть очень хороший шанс привлечь кого-то - если не нескольких человек - которые захотят испытать то, что у вас есть в уме.

Июль наполнен значимыми астрологическими событиями

Ваш ежемесячный гороскоп для всех знаков зодиака здесь с астрологическим прогнозом на июль 2021 года.

Что приготовил ваш месячный гороскоп для вашего знака зодиака в июле этого года?

Июль наполнен значимыми астрологическими событиями, которые уникальным образом влияют на все знаки зодиака.

 У нас есть прекрасное Новолуние в Раке 9-го числа, которого мы ждем, Венера во Льве 21-го, Юпитер в Рыбах (начнется в июне и закончится 28 июля) и Меркурий, смещающийся три раза - один раз в Близнецах, чтобы начать , затем в Раке с 11-го по 27-е и завершение во Льве, которое закончится в августе, пишет yourtango.com.

В настоящее время мы в Раке, и это изменится 22 числа, когда мы начнем ощущать Солнце во Льве, и событие Полнолуния в Водолее 23 июля.

Бац! Вы чувствуете силу? Посмотрим, как эта космическая электростанция месяца повлияет на ваш знак зодиака.

Ежемесячный гороскоп на июль 2021 года по знаку зодиака: Овен (21 марта - 19 апреля).

В настоящее время у вас есть Марс в вашем доме страсти, что должно создать некоторые довольно интересные ситуации в течение июля.

Ожидайте улучшения в вашей личной жизни - если вы являетесь партнером, если вы одиноки и ищете - у вас есть очень хороший шанс привлечь кого-то - если не нескольких человек - которые захотят испытать то, что у вас есть в уме.

Весь месяц принесет вам творческий поток и гиперактивность, а это значит, что вы не в настроении застаиваться; вы хотите действий, продуктивности и чего-то, чего стоит ожидать. Ваша трудовая этика будет расти, и к тому времени, когда Лев ударит, вы должны превратиться в шар пламенного позитива и страсти.

Телец (20 апреля - 20 мая)

В первые дни июля вы можете нервничать, задумываясь и слишком много обдумывая все, что у вас на уме. Присутствие Юпитера приблизит вас и настроит вас с друзьями и увлекательными делами, чтобы вам не пришлось слишком долго оставаться в этом беспокойном фанке.

Если вы одиноки, это прекрасный месяц, чтобы встретить кого-то особенного - и под особенным мы подразумеваем того, кого вы одобряете.

Новолуние будет щекотать ваши творческие кнопки и если вы писатель, вы можете найти большой выход для очищения тревожных чувств.

В этом месяце есть серьезный толчок к тому, чтобы делать все по-своему. Если вы ищете внимания, вы получите его много и даже больше во время Полнолуния. Ожидайте новых захватывающих возможностей делать то, чего вы никогда раньше не делали.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Лови месяц, Близнецы. Марс наращивает ваши коммуникативные навыки, и это продлится целый месяц, поэтому выдвигайте эти предложения, высказывайте свое мнение и используйте силу убеждения, чтобы получить то, что вы хотите.

Ваша профессиональная жизнь сейчас благословлена, и, как мы все знаем, наша задача - наносить удары, пока железо горячо, и использовать предлагаемые возможности, пока они есть. Это не месяц для откладывания на потом.

Новолуние может дать вам новую работу, а Полнолуние поможет вам добиться прогресса. Будет призыв к домашней стороне жизни, и вам предлагается прислушаться к нему. Приведите в порядок свой дом, сделайте ремонт, займитесь улучшением своей жилищной ситуации.

Рак (21 июня - 22 июля)

Большая часть июля проходит в вашем солнечном знаке, так что с днем ​​рождения и наслаждайтесь этим особенным, очень творческим месяцем. Наверху вы почувствуете себя энергичным и заряженным, увлеченным планами, которые у вас есть.

Новолуние практически вытолкнет вас за дверь во что-то веселое и социальное, в то время как Меркурий будет рядом, чтобы помочь вам в хороших и плохих ситуациях. Благодаря Марсу ваши финансы улучшатся, так что вы действительно можете оказаться в очереди на неожиданную удачу.

Вы можете сказать мантру или медитировать во время Полнолуния, так как это событие может немного сбить вас с курса, заставляя вас чувствовать себя взволнованным и неустойчивым. У тебя все будет хорошо, если ты погрузишься в творческий проект.

Лев (23 июля - 22 августа)

В этом месяце вы не только попадете в Солнце во Льве, но и у вас будут Марты во Льве до 29-го числа, что приведет к тому, что все ваши черты Льва будут впереди и в центре . Итак, мы говорим об энергии, превосходстве, способностях - и мы также говорим о фитнесе, доблести и, с помощью Новолуния, о способности снизить его, если хотите.

Звучит очень хорошо, Лев, а баланс приносит ясность и умиротворение. Вы столкнетесь с проблемой любви, и если вы уже являетесь партнером, вы захотите полностью посвятить себя делу и стать ближе к своему партнеру.

Если вы одиноки, скажем так, ваши способности животного магнетизма будут зашкаливать. Воссоединения и примирения у ваших звезд в этом месяце, так что ждите светских посиделок со старыми друзьями и знакомыми.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В этом месяце у вас будет возможность испытать «хорошие вещи», и вы никогда не ожидали, что это произойдет. Хотя вы обычно сомневаетесь, ваши сомнения и цинизм должны отойти на второй план, поскольку в этом месяце вас ждет множество интересных и позитивных приключений.

В любви, например, случается то, что, как вы думали, никогда не может случиться. Фактически, это основная составляющая месяца: все, в чем вы так сильно сомневались, вот-вот произойдет, и вы будете потрясены просто потому, что никогда не думали, что у вас тоже может быть настоящий «хороший месяц».

Что ж, июль уже наступил. Меркурий поддерживает ваше общение, а Полнолуние ближе к концу месяца может даже помочь вам найти лучшую работу. Поверьте, Дева . «Хорошие вещи» на самом деле ваша судьба.

Весы (23 сентября - 22 октября)

О, как вы собираетесь извлечь выгоду из Юпитера, ведь он работает в вашем доме продуктивности и успеха. В этом месяце все дело в работе, а сейчас самое время зарабатывать деньги. Марс накачивает вас, а Меркурий поддерживает ваши слова - вы можете это сделать, Весы.

Вы можете творить чудеса и найти себе идеальную работу - в этом месяце - если захотите. Вот где вы должны проснуться и принять решение: вы наблюдатель или вы участник своей собственной жизни?

Возможно, вы были наблюдателем, боялись воспользоваться этим шансом и сожалели о своем решении задержаться, но июль стучится в вашу дверь с новой возможностью, и урок здесь для вас, чтобы воспользоваться этим шансом и улучшить свою рабочую ситуацию. Страх перед неизвестным только сдерживает вас, заключает в тюрьму ваши собственные сомнения. Будьте бесстрашными - воспользуйтесь этим шансом и возьмите то, что вам предстоит.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Это месяц надежды для тебя, Скорпион. Надежда на ближайшее и далекое будущее - что за взрыв. Что вы можете делать в этом месяце, так это настраивать себя на потенциал профессионального роста и профессионального роста. Выбор, сделанный в течение этого месяца, может повлиять на вас на всю жизнь.

Хотя многие из этих вариантов и возможностей зависят от карьеры, есть также очень хороший шанс, что вы столкнетесь с кем-то, с кем вы действительно поладите, и это может быть друг или любовник.

Юпитер прилагает для вас все усилия по «расширению» , которые проявятся в вашей жизни в виде новых интересов и, возможно, новых смелых приключений.

Вы заметите всплеск своей харизмы примерно к 21-му числам, а Полнолуние вполне может побудить вас искать новый дом.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Юпитер, ваша правящая планета, обещает быть очень добрым к вам в этом месяце, Стрелец. Ваше видение переезда, покупки нового дома или просто поиска нового места для себя претворяется в жизнь. Вам нужно открытое пространство, и потребность в путешествиях поднимется на новый уровень.

Новолуние поддержит ваши мечты, позволит вам ясно мыслить и работать для достижения поставленной цели. И Венера, и Марс призваны повысить вашу профессиональную жизнь, а Полнолуние, которое выпадает на 23-е число , в вашем секторе связи - это то, что широко распахнет вам дверь.

Вам могут сделать рискованное предложение, которое может оказаться для вас блестящим, если у вас хватит смелости принять его.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Единственное, от чего вы хотите сделать перерыв в этот момент года, - это ваша рабочая нагрузка - и только, и я имею в виду только, если перерыв приводит к физическим вещам. Да, я сказал это, вот оно. Мы думаем об интимности, и вы можете поблагодарить Марса за это.

Сделайте себе одолжение - возьмите это время и побалуйте себя; ваш партнер также может использовать скатку с сеном. У вас есть шанс сблизиться как со своим романтическим партнером, так и с друзьями.

Новолуние открывает двери для дальнейшей бизнес-ориентированной работы, такой как переговоры, контракты и мозговые штурмы. Полнолуние 23 числа должно помочь вам расплатиться по счету или непогашенному долгу. Деньги выглядят хорошо, но романтика выглядит еще лучше.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Удачный июль. Это то, что вы скажете в середине месяца, и удача - это именно то, что вы получите. В настоящее время вы действительно мало что сделали, чтобы изменить свою жизнь; начало 2021 года было раздачей, телефонным разговором; вы не были действительно готовы начать серьезно относиться к жизни, и, чувствуя это, вы потеряли несколько приятных возможностей.

Что ж, у июля нет такого отношения, и он собирается сбить вас с ног (благодаря Марсу) и погрузить ваш мозг в действие и активность.

Пора вернуться к жизни: сходить в спортзал, сесть на здоровую диету (стать веганом!). И уделить время себе. Танцуйте под июльским полнолунием 23 числа и верните себе все, что, по вашему мнению, вы потеряли. Пришло время Водолея - давай качать это.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Вот оно, то новое начало, на которое вы надеялись. Пришло время объединить свои мечты и сформулировать новые способы их воплощения. Это месяц любви и обязательств. Для Рыб это месяц плодородия, помолвок, беременности, браков - все дело в предстоящих праздниках.

Марс поддерживает вас профессионально, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы тратить слишком много времени на празднование хороших вещей - у вас все еще есть работа, и вы очень хорошо в ней справляетесь. Это также отличный месяц, чтобы провести время с детьми и молодежью. У подростков есть сообщения, которыми они могут поделиться, если мы сможем открыть свое сердце, чтобы их услышать.

Не торопитесь, вкладывайтесь в свою семью и слушайте, что говорят младшие члены клана. Не сбивайтесь с пути и не позволяйте полнолунию встать у вас на пути, так как это может разрушить планы.

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